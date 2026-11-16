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Byly vyhlášeny nejkrásnější evropské vánoční trhy. Praha skončila až čtrnáctá

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Vánoční trhy v Praze patří k nejnavštěvovanějším v Evropě. V posledním mezinárodním hlasování ale česká metropole neuspěla tak dobře, jak bychom čekali. Skončila až na 14. místě. Vítězem se překvapivě stalo méně známé rumunské město Craiova.
Byly vyhlášeny nejkrásnější evropské vánoční trhy. Praha skončila až čtrnáctá

Byly vyhlášeny nejkrásnější evropské vánoční trhy. Praha skončila až čtrnáctá

Zdroj: Depositphotos.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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