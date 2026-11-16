Byly vyhlášeny nejkrásnější evropské vánoční trhy. Praha skončila až čtrnáctá

Obsah článku O pořadí rozhodovaly stovky tisíc cestovatelů
Žebříček sestavila organizace
European Best Destinations. Do hlasování se podle jejích údajů zapojilo 803 258 cestovatelů ze 179 zemí. Vybírat mohli z více než 1500 vánočních trhů, které se každoročně konají v Evropě.
Nešlo tedy o odborné hodnocení architektů nebo cestovních novinářů, ale o hlasování veřejnosti. Výsledky však alespoň ukazují, která místa dokázala v loňské sezoně zaujmout nejvíce lidí.
První místo získalo rumunské město Craiova
Vítězem se stala
Craiova na jihu Rumunska. Její vánoční trhy se rozkládají na ploše přesahující 280 tisíc metrů čtverečních a patří k největším vánočním akcím v Evropě.
Loňská výzdoba se inspirovala pohádkou Louskáček. Návštěvníci tu obdivovali obří dekorace v podobě sladkostí a hraček, miliony světel, kluziště i velké vyhlídkové kolo. Jednou z hlavních atrakcí byly také Santovy létající saně.
Výraznou součástí akce bývá gastronomie. Kromě rumunských specialit se zde představují také pokrmy arménské, gruzínské, řecké, turecké, moldavské, bulharské a srbské kuchyně.
Vánoční trh ve městě Craiova, Rumunsko 2025 | Zdroj: Depositphotos.com Druhý skončil Curych, třetí Riga
Na druhém místě se umístil
švýcarský Curych. Jeho vánoční atmosféru vytváří několik trhů rozmístěných po městě. Velkým lákadlem je Wienachtsdorf na náměstí Sechseläutenplatz, které leží mezi budovou opery a Curyšským jezerem. Návštěvníci tu najdou dřevěné stánky, gastronomické speciality i velký vánoční strom.
Třetí příčku obsadila
lotyšská Riga. Její hlavní vánoční trh se nachází na Dómském náměstí v historickém centru zapsaném na seznamu UNESCO. Kromě tradičních stánků s řemeslnými výrobky a místními specialitami je město známé také rozsáhlou světelnou výzdobou v parcích a podél kanálů.
Čtvrté místo získalo portugalské Lisabon, konkrétně jeho vánoční akce Wonderland Lisboa. Pátou příčku obsadil maďarský Debrecín.
Praha zaostala za menšími městy
Česká metropole se umístila na 14. místě. Přestože pražské vánoční trhy patří k nejznámějším v Evropě, v letošním hlasování je předstihla řada méně očekávaných destinací.
Praha přitom nabízí několik vánočních tržišť. Nejznámější se nachází na Staroměstském náměstí, další velký trh bývá na Václavském náměstí. Menší akce se konají například na náměstí Míru nebo na náměstí Republiky.
První dvacítka nejkrásnějších vánočních trhů Evropy Craiova, Rumunsko Curych, Švýcarsko Riga, Lotyšsko Lisabon, Portugalsko Debrecín, Maďarsko Govone a Asti, Itálie Valkenburg, Nizozemsko Vídeň, Rakousko Montbéliard, Francie Paříž, Francie Edinburgh, Skotsko Madrid, Španělsko Winchester, Anglie Praha, Česká republika Bruggy, Belgie Drážďany, Německo Norimberk, Německo Rokle Ravenna, Německo Frankfurt, Německo Kolín nad Rýnem, Německo
Pořadí se může v jiných cestovatelských hodnoceních výrazně lišit. Existují totiž také žebříčky, které místo hlasování veřejnosti využívají výběr odborných novinářů nebo porovnávají jednotlivé trhy podle nabídky, atmosféry a cen. V tomto případě však rozhodovaly hlasy cestovatelů z celého světa.
Zdroje článku:
europeanbestdestinations.com, euronews.com, fajntip.cz
Autor článku:
Kristýna Pokorná