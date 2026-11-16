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Trenér české reprezentace po šesti porážkách neustupuje. Denia věří, že mladý tým čeká lepší budoucnost

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Šest porážek v šesti utkáních a sestup do nižší skupiny Ligy národů. Česká fotbalová reprezentace má za sebou mimořádně nevydařené období, její trenér Santi Denia však nadále věří nastavenému směru. Po posledním zápase s Chorvatskem upozornil především na nízký věkový průměr mužstva a zkušenosti, které hráči v těžkých utkáních získali.
Trenér české reprezentace po šesti porážkách neustupuje. Denia věří, že mladý tým čeká lepší budoucnost

Trenér české reprezentace po šesti porážkách neustupuje. Denia věří, že mladý tým čeká lepší budoucnost

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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