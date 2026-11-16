Trenér české reprezentace po šesti porážkách neustupuje. Denia věří, že mladý tým čeká lepší budoucnost
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Trenér české reprezentace po šesti porážkách neustupuje. Denia věří, že mladý tým čeká lepší budoucnostZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 16:00
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