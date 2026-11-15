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Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo Sport

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Dvěma největším printovým deníkům v Česku, Blesk a MF Dnes, meziročně klesla čtenost, naopak Sport, Právo nebo Hospodářské noviny vykázaly růstová čísla. Vyplývá to z nejnovějších dat výzkumu Media Projekt (MP) za 4. čtvrtletí 2025 až 3. čtvrtletí 2026 a z meziročního srovnání za stejná období.
Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo Sport

Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo Sport

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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