Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo SportPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo Sport
Článek byl publikován 15.11.2026 07:16
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Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →