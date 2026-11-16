UFC se po deseti letech vrací do Clevelandu. Hlavní zápas obstará wrestlerská hvězda Nickal proti přemožiteli Adesanyi

10. září 2016, Cleveland, UFC 203. Stipe Miocic brání titul těžké váhy proti Alistairu Overeemovi a celé je to hotové v 1. kole, 4:27. Pak si UFC, největší světová organizace MMA, na víc než deset let našla jiná města. 13. února 2027 se do stejné budovy vrací a hlavní zápas večera dostávají dva muži ze střední váhy. Redakce MMAmag si k tomu dohledala, kdy se v té hale naposledy slavil velký titul, a nebylo to na UFC 203.
Na tenhle večer si Cleveland počkal 3 808 dní
UFC turnaj uvádí jako UFC Fight Night: Pyfer proti Nickalovi a posílá ho 13. února 2027 do haly v Clevelandu. Fight Night je večer mimo číslovanou řadu placených galavečerů, takže stojí a padá na hlavním zápase. Ten obstarají Bo Nickal, 30letý americký bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 9-1-0, a Joe Pyfer, rovněž 30letý Američan téže kategorie s bilancí 16-3-0.
Pět kol, titul ve hře není. Zvěst to není, datum i místo uvádí stránka turnaje na webu UFC i kalendář haly. Mezi UFC 203 a únorovým večerem leží 3 808 dní, tedy 10 let, 5 měsíců a 3 dny; rozdíl obou dat si redakce MMAmag spočítala sama.
Zajímavější než datum je ale jméno soupeře. Pyfer si v březnu 2026 připsal skalp, kvůli kterému se o tomhle zápase vůbec mluví.
Jeden porazil bývalého šampiona, druhý se vrací z jediné porážky
Pyfer v posledních 3 zápasech neprohrál:
- Kelvin Gastelum, 7. června 2025, jednomyslné rozhodnutí
- Abus Magomedov, 4. října 2025, submise, 2. kolo, 1:46
- Israel Adesanya, 28. března 2026, TKO, 2. kolo, 4:18
Adesanya, bývalý šampion UFC ve střední váze, je v Pyferově bilanci zdaleka nejzvučnější jméno. Nickal naopak nese jedinou porážku kariéry, TKO od Reiniera de Riddera z 3. května 2025. Od té doby zastavil údery Rodolfa Vieiru i Kylea Daukause, naposledy 14. června 2026 v 1. kole, 4:34. K 16. listopadu 2026 drží Pyfer v žebříčku střední váhy šestou příčku, Nickal čtrnáctou.
Nickal navíc do Clevelandu nepřijede jako host, který tam nikdy nebyl.
Ohio pro něj nikdy nebylo neutrální půdou
Mezi lety 2017 a 2019 posbíral Nickal 3 individuální tituly v zápasnických šampionátech americké univerzitní asociace NCAA za Penn State. Ten prostřední bral v březnu 2018 právě v Clevelandu: ve finále položil Mylese Martina z Ohio State v čase 2:29 a tím podle Penn State Athletics zajistil svému týmu i titul družstev.
V rekordní knize NCAA, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí u ročníku 2018 jako místo konání Cleveland, název haly v ní ale chybí. Tehdejší název haly dokládají dobové materiály k šampionátu a provozovatel haly uvádí, že jde o tentýž dům pod novým jménem.
Z položky uprostřed karty je program celého večera
KOMENTÁŘ Původně měl zápas proběhnout na UFC 335 v Las Vegas 12. prosince 2026. V říjnu 2026 Nickal na předvolební akci v Ohiu prohlásil, že se termín mění. Server MMA Fighting jeho slova zachytil takto: „Ve skutečnosti se to přesunulo na únor, kde budu hlavním zápasem v Clevelandu“. Je to jeho tvrzení; oficiální vysvětlení přesunu UFC nezveřejnila.
Stránku UFC 335 a stránku únorového turnaje porovnala redakce MMAmag k 16. listopadu 2026 a našla rozpor: zápas Pyfera s Nickalem figuruje v obou oficiálních výpisech, tedy na prosincové kartě v Las Vegas i na únorovém večeru v Clevelandu.
Jako sestup to ale nevypadá. Na číslovaném turnaji by šlo o jednu položku uprostřed dlouhého programu. V Clevelandu mají oba muži večer sami pro sebe.
Co potvrzené není: žádný další zápas karty UFC zatím neoznámila a o pás se nebojuje. Jisté je datum a čas. UFC uvádí start hlavní části ve 22:00 UTC, pro diváky v Česku tedy ve 23:00 SEČ, protože v Česku 13. února 2027 ještě platí zimní čas. Hala, kde se naposledy slavilo po necelých pěti minutách, dostane program na pět kol.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková