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Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob

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Vůně benzínu, spálených gum a skoro mytického nebezpečí se pomyslně line z každého okénka prvního celovečerního filmu Stevena Spielberga, který před 55 lety prorazil nejprve televizní formální strnulost. Režijní zázrak z Universalu natočil kultovní Duel podle Richarda Mathesona jako biblické podobenství o Davidu a Goliášovi a v takřka němém „hitchcockovském“ filmu deklamoval své výjimečné formální nadání. Lepší televizní dílo, které se však nevyhnutelně dostalo do evropských kin, zřejmě dosud nevzniklo.
Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob

Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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