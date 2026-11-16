Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob

Vůně benzínu, spálených gum a skoro mytického nebezpečí se pomyslně line z každého okénka prvního celovečerního filmu Stevena Spielberga, který před 55 lety prorazil nejprve televizní formální strnulost. Režijní zázrak z Universalu natočil kultovní Duel podle Richarda Mathesona jako biblické podobenství o Davidu a Goliášovi a v takřka němém „hitchcockovském“ filmu deklamoval své výjimečné formální nadání. Lepší televizní dílo, které se však nevyhnutelně dostalo do evropských kin, zřejmě dosud nevzniklo.
Příběh Duelu, v němž se na obyčejného řidiče v nekonečné poušti přilepí mnohatunový kovový kolos, nás vrací k úplným počátkům dnes legendární kariéry Stevena Spielberga, byť konkrétní námět se váže na jiného významného vypravěče 20. století. Richard Matheson, autor knižních předloh k filmovým klasikám jako Neuvěřitelný zmenšující se muž nebo Já, legenda, začal psát kratší povídku o nepřívětivém silničním setkání na popud vlastního zážitku, který se mu přihodil v den atentátu na prezidenta Kennedyho. Svůj krátký příběh pro magazín Playboy následně pro Universal Pictures přepracoval do scénáře, který skončil v rukou tehdy sotva pětadvacetiletého režijního uličníka, jehož ještě pár let dělilo od průlomových Čelistí.
Ubránit se a prorazit ve světě tyranů
Spielberg spatřoval v nerovném souboji osamělého muže s obřím kamionem, jehož řidiče nikdy nevidíme, příběh o původním tyranovi, jímž může být v podstatě kdokoli. Režisér tuto metaforu vztahoval mimo jiné na školní šikanátory, kteří židovskému chlapci v mládí nedali vydechnout a také oni jej navedli k tomu, aby v osmnácti letech vyhledal útočiště ve studiích Universalu. Amatérský filmař se tam bez dozoru potloukal, až mu svěřovali menší pomocné práce a zasvěcovali jej do tajů filmařiny během těch dnů v týdnu, jež nehodlal věnovat otravné škole. Už ve třiadvaceti letech tudíž režíroval Joan Crawford v televizní epizodě Noční galerie, jejíž štáb mu neprokazoval ani krapet úcty. Autor pozoruhodného krátkého snímku Amblin, jehož si televizní vedení oblíbilo, se ale nenechal odradit. Televizní zakázky včetně první epizody Columba pojímal jako celovečerní formáty pro kino a neustále vyhledával látku, která by mu umožnila režírovat úspěšný celovečerák.
Studio získalo Mathesonovu povídku z Playboye v domnění, že by se mohla hodit jako nízkorozpočtový film, nebo spíš jako televizní film týdne. Byla to tehdejší Spielbergova asistentka Nona Tysonová, která ji přečetla a režiséra na ni upozornila. „Měl bys to režírovat,“ vzpomínal na její slova v knize Steven Spielberg: A Retrospective. „Tohle jsi ty. Tohle je přesně pro tebe,“ tvrdila mu. „Jak to věděla, nevím,“ přiznal Spielberg, jenž se do scénáře po jediném přečtení „zamiloval“. Vyrazil za producentem Georgem Ecksteinem s ukázkou své tehdejší práce na Columbovi a s jediným cílem – režírovat Duel.
Někdo ve studiu se nicméně domníval, že Duel by mohl být pomyslným vehiklem pro velikána Gregoryho Pecka, což by téměř jistě znamenalo přidělit film významnějšímu režisérovi. Peck, oscarový laureát díky Jako zabít ptáčka, byl navíc prototypem hrdinského herce a ryzím zosobněním ctnostných, neohrožených amerických vlastností. Těžko si ho lze představit jako smrtelně ohrožovaného a panikařícího muže za volantem, což Spielberg samozřejmě věděl. Dopředu si ostatně vyhlédl Dennise Weavera, jenž hrál dlouhá léta v televizním seriálu Gunsmoke kulhavého zástupce šerifa Chestera, naprosto obyčejného chlapa od vedle. Peck roli naštěstí odmítl a Spielberg mohl obsadit Mohavskou poušť s vyděšeným Weaverem v úloze Daniela Manna, jenž prožívá skoro totéž jako obyvatelé Pompejí v osudný historický den.
„Tyranem nebyl jen kamion, ale každý na dálnici: všichni na benzínkách, v prádelně, v kavárně. Jeho manželka byla tyran, náhodná žena, která tam přišla prát, byla tyran. Servírka byla jediný milý člověk v celém filmu. Byl to pro toho muže velmi špatný týden; musel najít způsob, jak přežít nejhorší týden celého svého života. S takovým postojem jsem do toho šel. Takový tón jsem se snažil nastavit,“ líčil Spielberg své priority, které měl před natáčením perfektně urovnané. Většinu zásluh přitom i s odstupem let připisoval Mathesonovu scénáři se skoupými dialogy, který byl podle něj „velmi hitchcockovský a napínavý“. Spisovatel koneckonců sám sebe charakterizoval jako velmi vizuálního pisálka, jenž při psaní v podstatě popisuje film, který se mu promítá před očima.
Vizuální němý film
Scénář tedy obsahoval úžasně detailní vizuální mapu, s níž Spielberg nemusel pracovat standardní formou storyboardů. Naopak si sám nakreslil mapu, konkrétně toho nevelkého úseku dálnice v Mohavské poušti, kde měl natáčet. Do ní zakreslil malá „V“, která označovala, kam umístí kamery (v některých okamžicích honiček jich měl současně v provozu až pět). „Takže na jedné míli dálnice jsem mohl získat spoustu záběrů, nejméně z pěti úhlů, pak otočit vozidla, vyměnit objektivy a jet opačným směrem, nejen zprava doleva, ale také zleva doprava,“ vzpomínal režisér. Obměna objektivů byla zvlášť důležitá a pomohla kreativně prohlubovat prostor do více plánů, z čehož se stal Spielbergův trademark už v době, kdy televizní inscenace byla zpravidla skoupá a plochá.
Matheson dal mladému, ale nesmírně horlivému a talentovanému filmaři tolik vodítek, kolik jen potřeboval. „Poprvé jsem skutečně přijal myšlenku, že režiséři potřebují skvělé scénáře, aby vypadali dobře,“ prohlásil Spielberg, jehož inscenační umění nicméně sehrálo klíčovou roli. Z už tak málomluvného scénáře vystřihl zhruba 50 procent dialogů a hodlal se co nejvíc přiblížit němému formátu, který odmala obdivoval. „Byl jsem velkým fanouškem němé éry a v té době jsem mnohokrát chodil do kina Nuart a dalších repertoárových kin sledovat němá díla na velkém plátně. Dokonce jsem se pokoušel přesvědčit stanici, aby mi dovolila vystříhat ještě víc dialogů, ale vedení bylo neústupné, že prý potřebujeme to, co zbylo, jako určitou orientační mapu pro lidi, kteří se jen dívali na televizi a nechtěli do sledování vkládat příliš mnoho úsilí.“
Ani hrdinovy vnitřní monology, rekapitulující stále bezvýchodnější situaci, však vizuální ráz napínavého duelu neshodily. Naopak, k vůbec nejznepokojivějším patří scéna v motorestu, kde Weaver zvedne hlavu a uvědomí si, že mezi řidiči kamionů, kteří čekají na své jídlo, musí sedět i jeho úhlavní nepřítel. Mnoho práce v těch chvílích odvádí nejen kamera, rozebírající prostor v hlediskových záběrech či v důmyslných úhlech umožňujících současně snímat hrdinův obličej i odfukující pekelný stroj v pozadí, ale také Weaver, jenž se dle režiséra kvapně vznikajícímu projektu plně odevzdal – stejně jako zbytek převážně nezkušeného štábu.
Čelisti na suchu
Televizní projekty byly víceméně spotřebním zbožím z továrního pásu a stanice podle toho rozvrhla také produkci Duelu, orchestrovanou doslova za běhu. „Duel byl z poloviny plánování a z poloviny panika. Televizní stanice mi dala jen jedenáct dní na natočení 74minutového filmu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Empire s Edgarem Wrightem Spielberg. Takové termíny přitom tehdy příslušely standardním televizním epizodám, nikoli logisticky náročné naháněné uprostřed pouště. „Naštěstí herec, kterého jsem obsadil, Dennis Weaver, měl po celou dobu natáčení nasazený bojový výraz a spolu se zbytkem z nás sprintoval z jednoho nastavení k dalšímu. Stejně tak Jack Marta, můj kameraman, a minimální štáb lidí, kteří předtím nikdy netočili film a ani tentokrát neměli čas se zastavit. Doslova jsme běhali.“
Velká část snímku se pořizovala s pěti kamerami, z nichž jedna byla upevněná uvnitř hlavního auta a další na odvrácené straně červeného auta a kamionu. „Pokud čtyři mé kamery natáčely průjezdy zprava doleva, na opačné straně vozidla jsme upevnili kamery, které zaznamenávaly použitelný materiál pro pozdější části filmu, kde vozidla jela zleva doprava. Právě tady bylo plánování k nezaplacení. Ale při natáčení Duelu jsem měl ještě jednoho spojence, a to štěstí. Čisté štěstí... a skvělý příběh a scénář Richarda Mathesona,“ uzavřel to Spielberg, jemuž film poskytl neocenitelnou přípravu na Čelisti – ne náhodou později Duel označil za „Čelisti na pevnině“, i kdyby jen pro syrové přírodní podmínky a nutnou improvizaci. Existuje ale i paralela přímo v obou filmech, a to zvuková: „Požádal jsem zvukového střihače Čelistí, aby se podíval do knihovny, našel předsmrtné chroptění kamionu z Duelu a pustil ho pod vodou se žralokem, a on to udělal.“ Skon kamionu a žraloka Bruce tudíž doprovází týž zvuk.
Spielberg si ostatně dal záležet, aby stroj bez viditelného řidiče odešel ze scény způsobem, který lze označit za agonický a pomalý skon. V ABC s tím nesouhlasili a závěr chtěli přetočit v akčnějším stylu, ale vlivný producent George Epstein režisérův záměr uhájil. Film přesto dotáčky neminuly, byly však o dost příjemnější. Spielberg dokončil práci v šibeničním termínu včas (na rozdíl od Čelistí, ale to už je na jinou kroniku) a stanice Duel odvysílala 13. listopadu 1971. Když se začala objevovat čísla sledovanosti, film dosáhl velmi dobrých výsledků a studio ho chtělo mermomocí uvést také v evropských kinech. „Takže do měsíce od televizní premiéry jsem natáčel dalších asi 13, 14 minut, protože v zámoří by pro kinouvedení nepřijali nic pod 90 minut. Museli jsme film natáhnout ze 74 na 90 minut. Dostal jsem další šanci, spolu s Richardem Mathesonem, vymyslet ty scény navíc, které jsme v první verzi neměli,“ řekl Spielberg.
Snímek udělal dle jeho osobní historky velký dojem na George Lucase, pozdějšího Spielbergova pravidelného spolupracovníka a hlavně celoživotního parťáka. Doprovází ho pověst jednoho z nejlepších a rozhodně nejsebevědomějších televizních filmů všech dob, který svému tvůrci usnadnil cestu k prvnímu oficiálnímu celovečeráku pro kina. Sugarlandský expres, příběh dvou mladých lidí unikajících v autech před zákonem, vyšel roku 1974 poté, co se Spielberg dočetl o reálném incidentu v novinovém článku. Pak už nesporně talentovaný filmař v kancelářích Universalu objevil rukopis ještě nevydané knihy Petera Benchleyho o zabijáckém žralokovi, jejíž filmová adaptace z něj učinila nejžádanějšího režiséra Hollywoodu. Tenhle Duel měl jenom vítěze.
Pokud si Duel potřebujete stůj co stůj zopakovat, nebo snad pustit poprvé, za příplatek ho najdete na službách Prime Video a Apple TV.
Zdroje: Empire, Steven Spielberg: A Retrospective, Kinobox