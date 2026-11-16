Penzista podniká a přijímá platby od zákazníků. Příprava na EET 2.0 se může týkat i jeho drobné živnosti

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Důchod sám o sobě není rozhodující
Při posuzování případné povinnosti evidence tržeb není hlavním kritériem věk ani skutečnost, zda podnikatel pobírá starobní důchod. Důležité je, zda vykonává činnost spadající do příslušného režimu, jaké tržby přijímá a zda pro něj existuje výjimka. Senior, který má jen příjem ze starobního důchodu, se kvůli samotné penzi k EET nepřihlašuje. Jiná situace může nastat u člověka, který pravidelně prodává služby či zboží. Zároveň není správné předpokládat, že každá jednorázová soukromá platba musí být evidována.
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Co už je možné připravit
Podle listopadového oznámení finanční správy jsou v prostředí DIS+ dostupné funkce pro přihlášení k evidenci, založení evidenčních jednotek a vytvoření pokladních certifikátů. Podnikatelé tak mohou s předstihem prověřit technickou připravenost. U nejmenších provozů se počítá s bezplatnou webovou aplikací, jejíž spuštění je plánováno na prosinec. To je důležité zejména pro lidi, kteří nechtějí kupovat drahý pokladní systém. Přesto je vhodné ověřit aktuální požadavky na zařízení a způsob připojení, aby později nevznikaly zbytečné výdaje.
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Leden má mít zvláštní režim
Harmonogram počítá se zahájením běžného provozu od prvního ledna 2027. Současně finanční správa avizovala pilotní přístup během ledna, kdy se mají tržby evidovat, ale plnění povinností se nemá vymáhat standardním způsobem. Podnikatel by však neměl tuto informaci vykládat jako obecné zrušení pravidel. Smyslem pilotního období je umožnit zavedení systému a vyřešení technických problémů. Před zahájením provozu je proto důležité přečíst aktuální oficiální pokyny, protože detaily se mohou upřesňovat.
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Na čem se dá ušetřit
Drobní podnikatelé by se měli vyhnout unáhlenému nákupu nové techniky jen na základě reklamy. Finanční správa uvádí možnost využití některých starších pokladních zařízení a plánuje bezplatné řešení. Nejprve se vyplatí prověřit kompatibilitu stávajícího systému, možnosti webové aplikace a skutečný rozsah evidovaných plateb. Kdo přijímá pouze určitý typ bezhotovostních úhrad, měl by zvlášť ověřit, jak se na něj pravidla vztahují. Rozhodující je oficiální metodika, nikoliv tvrzení prodejce, že bez konkrétního zařízení nebude možné podnikat.
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Příprava bez zbytečného stresu
Praktickým prvním krokem je ověřit přístup do daňové informační schránky, zkontrolovat kontaktní údaje a sepsat způsoby, jakými zákazníci platí. Následně je možné porovnat vlastní situaci s oficiálními příklady a v případě nejasností požádat o vysvětlení. Seniorům, kteří nejsou zvyklí na digitální služby, může pomoci účetní nebo důvěryhodná osoba, přístupové údaje však není vhodné předávat neznámým zprostředkovatelům. Největší chybou by bylo buď vše ignorovat, nebo naopak investovat tisíce korun do vybavení, které konkrétní živnost vůbec nepotřebuje.
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Rozdíl mezi soukromým prodejem a podnikáním
Příležitostný prodej vlastní použité věci není totéž jako soustavné podnikání za účelem zisku. V praxi může být důležité, zda člověk poskytuje služby pravidelně, prodává vlastní výrobky nebo jen jednorázově vyřazuje staré vybavení domácnosti. Právní kvalifikace činnosti se nedá určit pouze podle věku prodávajícího ani podle toho, zda dostane zaplaceno hotově. Pokud senior váhá, zda se na něj evidence bude vztahovat, měl by nejprve popsat charakter své činnosti a ověřit oficiální výklad. Teprve potom má smysl řešit technické vybavení.
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Pozor na nabídky zprostředkovatelů
Před zavedením nových povinností se často objevují firmy nabízející drahé balíčky, certifikáty nebo servisní smlouvy. Některé služby mohou být užitečné, jiné však pro malého podnikatele nemusí být nezbytné. Před podpisem smlouvy je vhodné zjistit celkovou cenu včetně pravidelných poplatků, délku závazku a podmínky ukončení. Pokud stát nabízí bezplatnou aplikaci, je rozumné porovnat její funkce s placenými alternativami. Zvlášť důležité je nepředávat přístupové údaje do daňové schránky osobám, jejichž totožnost a oprávnění nelze ověřit.
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Příprava by měla odpovídat rozsahu činnosti
Jiné potřeby má podnikatel s kamennou prodejnou a desítkami zákazníků denně, jiné senior, který příležitostně poskytuje drobnou službu. Výběr technického řešení by měl odpovídat skutečnému objemu a způsobu plateb. Je užitečné sepsat, kolik transakcí probíhá v hotovosti, jaké zařízení už člověk používá a zda má stabilní internetové připojení. Takový přehled pomůže při konzultaci s účetní i při výběru případné aplikace. Cílem není nakoupit co nejvíce techniky, ale splnit povinnosti co nejjednodušším způsobem.
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Nejdůležitější kontrola
Před začátkem evidence si ověřte, zda vaše činnost skutečně spadá do režimu EET 2.0, které platby budete případně evidovat a jaké technické řešení je nejvhodnější. Nespoléhejte se pouze na reklamní nabídky pokladen. Oficiální pokyny se mohou v průběhu přípravy upřesňovat, proto je vhodné kontrolovat informace přímo u finanční správy. Pokud podnikatel používá účetní služby, může být užitečné probrat s účetní změny s dostatečným předstihem. Zbytečné nákupy a uspěchaná rozhodnutí se později napravují obtížně.
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