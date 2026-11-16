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Penzista podniká a přijímá platby od zákazníků. Příprava na EET 2.0 se může týkat i jeho drobné živnosti

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Odchod do důchodu nemusí znamenat konec podnikání. Někteří senioři dál poskytují služby, prodávají vlastní výrobky nebo provozují malou živnost. Právě pro ně může být důležitý připravovaný systém EET 2.0. Finanční správa už zpřístupnila registrační funkce a počítá se spuštěním evidence od ledna 2027. Rozhodující však budou konkrétní zákonné podmínky a druh přijímaných plateb.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Zdroj: peoplecreations / Magnific (Freepik)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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