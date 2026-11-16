Abdelaziz po bitce v Abú Zabí vyzval ke smíření a odmítl nenávist mezi národy. Obě strany chtějí ukončit konflikt

Nejdřív to byla rvačka v hotelu na Yas Islandu. Policie v Abú Zabí po ní zadržela deset lidí a jeden z aktérů odešel s řeznou ranou v obličeji. Ali Abdelaziz, manažer Usmana Nurmagomedova, pak zveřejnil prohlášení, ve kterém odmítl, aby se spor dvou mužů četl jako spor národů a vyznání. Podobně mluvil i Merab Dvalishvili, tedy muž, který z hotelu odcházel zraněný. Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě Abdelazizova listopadová vyjádření a prošla soudní oznámení z Abú Zabí, aby bylo jasné, co už je rozhodnuto a co zatím jen někdo tvrdí.
Manažer promluvil podruhé a tón se změnil
Ali Abdelaziz patří k nejhlasitějším manažerům v MMA a figuruje ve vedení agentury Dominance MMA. Jeho první reakce na incident z 11. listopadu 2026 byla omluvná. V rozhovoru pro MMA Junkie, který 13. listopadu 2026 citoval web MMA Sucka, řekl: „To, co se stalo, bylo nepřijatelné… Myslím, že obě strany udělaly chybu… Chápu, že mnoho těchto sportovců je emotivních, ale to není omluva“. Mluvil tedy o chybě vlastního tábora, ne o křivdě.
Druhé prohlášení znělo jinak. V přepisu, který 15. listopadu 2026 zveřejnil web NY Fights a který odkazuje na Abdelazizův instagramový příspěvek, stojí: „Někteří využívají konflikt mezi jednotlivci, aby se pokusili rozdělit národy, víry a komunity. Takové chování je slabost“. A dál: „Jsme muslimové, ale nemáme nenávist k lidem jiné víry ani jiných národů“. Ke svým lidem pak podle téhož přepisu dodal: „Věřím, že při svých bratrech stojíte v dobrých i špatných časech a podporujete je“. Z omluvy se stala obrana vlastního tábora, aniž by Abdelaziz z původního hodnocení incidentu cokoli odvolal.
Zatímco manažer mluvil o odpuštění, soud v Abú Zabí už měl hotovo. Deset rozsudků, a zdaleka ne stejných.
Deset odsouzených, tři různé rozsudky
Incident se odehrál v hotelu před akcí RAF Abu Dhabi, zápasnickým turnajem se jmény z MMA, který se 14. listopadu 2026 konal v aréně na Yas Islandu. V oznámení, které 13. listopadu 2026 zveřejnila agentura Emirates News Agency, redakce MMAmag dohledala, že trestní soud v Abú Zabí odsoudil deset lidí ve třech různých sazbách. Šest z nich dostalo šest měsíců vězení, pokutu 1 782 000 Kč (300 000 dirhamů) a deportaci. Dva vyvázli s pokutou 297 000 Kč (50 000 dirhamů), další dva dostali vězení, pokutu i deportaci za natočení a zveřejnění záznamu.
|Skupina odsouzených
|Počet osob
|Uložený trest
|Účastníci rvačky
|6
|6 měsíců vězení, 1 782 000 Kč, deportace
|Narušení veřejné bezpečnosti
|2
|297 000 Kč
|Natáčení a zveřejnění záznamu
|2
|6 měsíců vězení, 1 782 000 Kč, deportace
Oznámení neuvádí jména odsouzených, necituje konkrétní ustanovení zákona a nepíše, zda je rozhodnutí konečné. Jména Usmana Nurmagomedova a Meraba Dvalishviliho s případem spojila média; zadržení deseti lidí po rvačce popsal The National s odvoláním na policii v Abú Zabí.
Zraněný Dvalishvili mluví o míru, ne o obviněních
Merab Dvalishvili, 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy (do 61 kg) s bilancí 21-6, byl podle The National tím, koho po střetu ošetřoval medik kvůli řezné ráně v obličeji. Mohl na obviněních trvat. Neudělal to. Web MMA Fighting 14. listopadu 2026 citoval jeho slova z rozhovoru: „Nechceme trvat na žádných obviněních, nic, brácho… Říkáme všechno, co můžeme, aby je pustili; snažíme se ze všech sil“.
Ve vlastním příspěvku, který tentýž server ocitoval, Dvalishvili napsal: „Doufám, že všechny propustí… Chci mír a pro všechny to nejlepší“. K Dagestánu dodal: „Bylo to jen mezi bojovníky. Respektuji všechny Dagestánce“. Sportovní souvislost mezi oběma tábory je přitom čerstvá: na turnaji UFC 311 18. ledna 2025 Dvalishvili porazil Umara Nurmagomedova jednomyslným rozhodnutím. Ve výsledkovém reportu, který Emirates News Agency zveřejnila 15. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala, že tři dny po incidentu nastoupil na RAF Abu Dhabi a Marlona Moraese porazil pádem za méně než 90 sekund.
Dvalishvili se za tři dny vrátil na žíněnku a vyhrál. Usman Nurmagomedov má ale před sebou něco jiného než soupeře.
Pro jednoho z nich je rvačka dražší než pro druhého
ANALÝZA Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 22-0 a jedním zápasem bez výsledku, se do incidentu dostal ve chvíli, kdy se řešila jeho smluvní budoucnost. Redakce MMAmag porovnala jeho manažerův příspěvek na síti X z 11. listopadu 2026 s tím, co o den později zaznělo na tiskové konferenci před UFC 334. Abdelaziz podle citace serveru Sports.kz napsal: „Pořád je v exkluzivním jednacím období s PFL, což znamená, že teď nemůže jednat s žádnou jinou organizací“. Dana White, prezident UFC, podle webu F4W incident ostře odsoudil a ke smlouvě řekl: „Pořád je pod smlouvou. Stejně s ním teď nemluvíme“.
Dvě tvrzení, žádné oficiální potvrzení. PFL ani UFC se k incidentu samostatným veřejným stanoviskem nevyjádřily a smluvní stav zůstává tím, co o něm říkají aktéři.
Slovní přestřelky a spory prodávají zápasy a scéna je na ně zvyklá. Mimo klec ale příběh nekončí podpisem, nýbrž rozsudkem, a tahle kauza to ukázala v číslech. Nejdražší položkou proto nemusí být pokuta, ale vyjednávací pozice neporaženého bojovníka ve chvíli, kdy se o něm mluví v souvislosti s vězením. Tohle je úvaha, ne vyčíslená škoda. Rvačka v hotelu zatím zůstala rvačkou v hotelu a vlajka z ní nevznikla jen proto, že to lidé z obou táborů veřejně odmítli.
METODIKA: Redakce MMAmag pracovala s oznámením Emirates News Agency o rozhodnutí trestního soudu v Abú Zabí z 13. 11. 2026, s jejím výsledkovým reportem z RAF Abu Dhabi z 15. 11. 2026 a s profily bojovníků na Sherdogu k 16. 11. 2026. Přepočet vychází z částek uvedených v oznámení, tedy 300 000 a 50 000 dirhamů, a z kurzu ČNB pro listopad 2026, kdy 1 dirham = 5,939 Kč: 300 000 × 5,939 = 1 781 700 Kč a 50 000 × 5,939 = 296 950 Kč, po zaokrouhlení 1 782 000 Kč a 297 000 Kč. Výroky Aliho Abdelazize redakce MMAmag čerpala z přepisu NY Fights z 15. 11. 2026, který odkazuje na jeho instagramový příspěvek, a z citace MMA Sucka z 13. 11. 2026 odkazující na rozhovor pro MMA Junkie; primární příspěvek ani původní článek se otevřít nepodařilo. Vyjádření Meraba Dvalishviliho pochází z MMA Fighting ze 14. 11. 2026, výrok Dany Whitea z webu F4W, přičemž konání tiskové konference před UFC 334 dne 12. 11. 2026 je doložené přes MMA Fighting. Článek nezahrnuje oficiální stanoviska PFL a UFC k incidentu ani vlastní vyjádření Usmana Nurmagomedova, protože se je nepodařilo dohledat, otevřené zůstává i to, zda je rozhodnutí soudu konečné a podle jakých ustanovení padlo; na RAF Abu Dhabi ani na tiskové konferenci redakce MMAmag nebyla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka