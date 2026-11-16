Na ubytování si půjčila 17 tisíc od rodiny. Úřad peníze počítal jako dar, rodina se dávek dočkala zpětně

Žena žila s dětmi na ubytovně a ještě na začátku roku 2025 pobírala rodičovský příspěvek deset tisíc korun měsíčně. V březnu o tuto pravidelnou částku přišla. Když na konci dubna požádala o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, potřebovala především zaplatit pobyt na ubytovně. Tuto část výdajů v dubnu pokryla právě sedmnáctitisícovou rodinnou půjčkou. Smlouva o zápůjčce nesla datum 24. dubna, šest dní před podáním žádostí. Při jejich vyřizování se ale ženě dostalo během pouhých devíti dnů dvou odlišných vysvětlení, jak úřad s touto částkou naloží.
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Nejdříve jí řekli, že se půjčka nezapočte
Dne 19. května úřad ženě sdělil, že půjčené peníze do příjmů nezahrne. Když s ním jednala 28. května, dozvěděla se naopak, že peníze od příbuzných považuje za dary. Následující den neuspěla s žádostí o příspěvek na živobytí a počátkem června ani s doplatkem na bydlení. Žena mezitím nechala ověřit podpisy na smlouvě a 9. června ji přiložila k odvolání. Doložila tak, že jí rodina peníze nepřenechala natrvalo. Přesto ani u ministerstva v červenci s odvoláním proti zamítnutí příspěvku na živobytí neuspěla. Dne 29. července se proto obrátila na ombudsmana Stanislava Křečka.
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O výši příjmu rozhodovaly i měsíce, kdy ještě chodil rodičovský příspěvek
Při šetření vyšlo najevo, že se úřad zmýlil i v tom, které měsíce mají rozhodnout o nároku rodiny. Dubnovou žádost totiž hodnotil také podle peněz, které ženě přišly v lednu a únoru. Jenže v těchto měsících dostávala desetitisícový rodičovský příspěvek, zatímco od března už s ním rodina nemohla platit ani ubytování, ani běžné výdaje.
Podle Křečka jí příjem klesl o více než třetinu a pro její dubnovou žádost měl úřad vycházet z března a dubna. Jinak ombudsman posoudil i samotných 17 tisíc korun. Ze smlouvy vyplývala povinnost vrátit celých 17 tisíc korun. U dalších částek po čtyřech tisících, jimiž rodina ženě také pomáhala, taková povinnost doložena nebyla. Peníze od stejného okruhu lidí tedy nemusely mít při rozhodování o dávkách stejný význam.
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Z nového rozhodnutí vyplynul nárok už od dubna
Ministerstvo nakonec v přezkumném řízení zrušilo své dřívější rozhodnutí, jímž původně zamítnutí žádosti potvrdilo. Úřad práce při novém výpočtu zohlednil, že ženě přestal chodit rodičovský příspěvek, a půjčených 17 tisíc korun už jí do příjmů nepřičetl.
Od dubna 2025 jí přiznal příspěvek na živobytí ve výši 4 610 korun a doplatek na bydlení ve výši 1 622 korun. Za tři měsíce rodina na dávkách zpětně obdržela dohromady 37 611 korun. Jednotlivé částky za každý měsíc zveřejněny nebyly, a nelze tedy tuto celkovou sumu jednoduše odvodit vynásobením prvních přiznaných dávek. Po nápravě ombudsman šetření uzavřel.
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