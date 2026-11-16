Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

James Bond konečně získal novou tvář. Robert Pattinson má povolení zabíjet

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Máloco hýbalo filmovým světem v posledních letech tolik jako hledání nového Jamese Bonda. Mezi nejrůznějšími kandidáty se objevilo i jedno jméno, které krátce způsobilo rozpaky, nyní je ale oficiální. Novým agentem 007 se stává Robert Pattinson.
James Bond konečně získal novou tvář. Robert Pattinson má povolení zabíjet

James Bond konečně získal novou tvář. Robert Pattinson má povolení zabíjet

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob
Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob
Nová verze nejlepších Avengers je online. Proč ji musíte vidět před Avengers: Doomsday?
Nová verze nejlepších Avengers je online. Proč ji musíte vidět před Avengers: Doomsday?

Už za měsíc vtrhne do kin jeden z nejočekávanějších filmů roku, jehož kasovní úspěch je v podstatě už nyní...

TV sledovanost: Kriminálka Hec ztratila diváky. Propadák Novy se mění v hit
TV sledovanost: Kriminálka Hec ztratila diváky. Propadák Novy se mění v hit

Temná detektivka Hec zaznamenala výraznější pokles diváků, stále ale má důvod slavit. Boží plán se chýlí...

Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka
Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka

Je to teprve týden, co televize Nova a Markíza oznámily práce na velkolepém soutěžním projektu Hvězdy na...

Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla
Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla

Bohové musí být šílení (The Gods Must Be Crazy) je komedie Jamieho Uyse. Jde o první díl pětidílné série,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.