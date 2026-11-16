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Kincl se vyjádřil k Cage Game Oktagonu a nešetřil kritikou. Vadí mu nucený trashtalk i přístup moderátorů

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V Cage Game nešlo jen o výhru v kleci. Patrik Kincl popsal, co se po mladých bojovnících chtělo před kamerou a proč mu to přišlo nepřirozené až lehce trapné.
Kincl se vyjádřil k Cage Game Oktagonu a nešetřil kritikou. Vadí mu nucený trashtalk i přístup moderátorů

Kincl se vyjádřil k Cage Game Oktagonu a nešetřil kritikou. Vadí mu nucený trashtalk i přístup moderátorů

Zdroj: OKTAGON
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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