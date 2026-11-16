Kincl se vyjádřil k Cage Game Oktagonu a nešetřil kritikou. Vadí mu nucený trashtalk i přístup moderátorů

Mladík v kleci odvede svoje, zvedne ruku a jde na mikrofon. Tam ho čeká druhá disciplína: říct něco, co se bude stříhat do upoutávky. Přesně tady to podle Patrika Kincla, 37letého českého bojovníka střední váhy (do 84 kg) s bilancí 30-12-0, začalo skřípat. U natáčení druhé série Cage Game nebyl náhodou, v soutěži bojoval Petr Dvořáček, se kterým spolupracuje, a na finálovém večeru zvítězil submisí v 1. kole v čase 2:36. Kinclovo hodnocení zní jinak, než jak formát popisuje sama organizace OKTAGON MMA, a redakce MMAmag si k tomu otevřela oficiální popis show i jeho vlastní výroky čtyři roky staré.
„Přehnaně tlačené.“ Kincl popsal, co ho praštilo do očí u vážení
Řekl to v rozhovoru s Tomášem Skalickým v pořadu Fight and Talk, krátce po finále druhé série Cage Game, které se odehrálo 11. listopadu 2026 v brněnské BOBYHALL. „Za mě to bylo přehnaně tlačené do trashtalku. I od Olivera [Sáluse], když jste měli vážení,“ cituje Kincla server Fights.cz v článku z 13. listopadu 2026. Sálus je podle téhož serveru moderátor organizace OKTAGON MMA. Trashtalkem se myslí slovní přestřelky, kterými se bojovníci před zápasem prodávají divákům.
Dál Kincl podle Fights.cz dodal: „Pro někoho to bylo dost nepřirozené… Sám přemýšlím, jestli je trashtalk nutný. Jestli nejde vymyslet nějaká jiná pozice, ve které by se člověk mohl prodat.“ Je to jeho pohled účastníka natáčení, ne popis toho, jak show skutečně vznikala. Redakce MMAmag dohledala, že Fights.cz výrok převzal z pořadu Fight and Talk a odkázal na jeho video na YouTube.
Jenže když se podíváte, jak Cage Game popisuje sama organizace OKTAGON MMA na svém webu, zjistíte, že Kincl si nestěžuje na vedlejší efekt, ale na hlavní ingredienci.
Co má OKTAGON MMA napsané přímo na webu o vlastní show
OKTAGON MMA je česko-slovenská organizace bojových sportů. Cage Game je její reality show o mladých bojovnících. Na oficiální stránce turnaje redakce MMAmag dohledala formulaci, že o kontrakt nehrají jen vítězové: „Vítězové nebo nejvýraznější bojovníci budou bojovat o šanci získat kontrakt s OKTAGON MMA,“ stojí v anglickém popisu akce v překladu redakce MMAmag.
Tatáž stránka formát shrnuje jako „MMA, showmanství, rivalita a interaktivita inspirovaná bojovými hrami“ a slibuje, že fanoušci hlasují a v klíčových momentech mohou ovlivnit i dění v kleci. Slovní show tedy není přídavek. Je součástí kritéria.
Jak takové kritérium vypadá v praxi, ukázala scéna, ve které moderátorka před kamerou sjela jednu ze soutěžících za její Instagram.
Moderátorka se na Kladivovou obořila kvůli sociálním sítím
Pavla Kladivová je podle oficiálního profilu OKTAGON MMA 42letá česká bojovnice pérové váhy s bilancí 3-1-0. V páté epizodě Cage Game dostala podle Fights.cz od Martiny Loy ostrou lekci ze sebeprezentace: „Co to je za bojovnictví? Co to jako je? Takhle se prodáváš? No to ne, to neexistuje.“ A vzápětí: „Pak tady někomu jinému bereš místo. Musíš to fakt prodat.“ Fights.cz v článku z 15. října 2026 popisuje, že Kladivová u toho už jen pokyvovala hlavou.
Rámec scény potvrzuje i organizace sama. V oficiálním shrnutí páté epizody, zveřejněném 15. října 2026, se řeší soutěž o nárůst sledujících na Instagramu, takzvaný Joker a věta kapitánů, že umět prodat sám sebe je v tomhle sportu stejně důležité jako tvrdá pravačka. Do rámce nuceného prodávání sebe sama zapadá i Kinclova poznámka: „Možná to je něco, co někoho může lákat, že se za ty lidi trochu stydí.“
Jeho odstup od slovních přestřelek přitom není nový. Před čtyřmi lety ale mluvil jinak.
V roce 2022 mluvil Kincl o trashtalku jinak
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dva jeho výroky k téže věci. V rozhovoru, který iSport.cz zveřejnil 25. února 2022, mířil na konkrétního soupeře Samuela Krištofiče: „Přišlo mi to nízký a ubohý. Ale něco jsem si z toho odnesl a zápas s ním pro mě bude o to osobnější.“ A dodal: „Tohle s Pirátem už vnímám jen jako jakousi motivaci navíc.“ Den nato, 26. února 2022, Krištofiče na turnaji OKTAGON 31 porazil rozhodnutím rozhodčích po pěti kolech.
V listopadu 2026 už nemluví o soupeři, ale o nástroji. „Přijde mi, že se toho člověk za chvíli přejí. Už je tu zase trashtalk. A zase. Bude nepřirozený a lehce trapný,“ cituje ho Fights.cz.
Spor o míru, ne o smysl
GLOSA Kincl nikde neříká, že má show skončit. Ptá se po jiné pozici, ve které by se mladý bojovník mohl prodat. Jenže taková pozice se z oficiálního zadání nevyčte: když o kontrakt hrají vítězové nebo nejvýraznější, výraznost je měřitelná jen tím, co se dá sestříhat.
Proto celá debata nemíří na lidi v kleci ani na moderátory u vážení, ale na pravidla hry. A proto měl soutěžící v Cage Game dva úkoly, přičemž ten v kleci byl ten snazší.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 16. 11. 2026 s oficiální eventovou stránkou OKTAGON MMA (pasáže o showmanshipu a o kontraktu pro „vítěze nebo nejvýraznější bojovníky“, překlad redakce), s oficiálním shrnutím páté epizody z 15. 10. 2026, s profilem Pavly Kladivové na webu organizace (3-1-0, 42 let, pérová váha), s profilem Patrika Kincla na FightMatrix z 25. 10. 2026 (narozen 21. 7. 1989, 30-12-0, střední váha) a s výsledkem Dvořáček–Chaloupka (submise, 1. kolo, 2:36), kontrolně ověřeným na UFCalendar. Kinclovy citace i dialog Loy–Kladivová převzala od serveru Fights.cz z 13. 11. 2026 a 15. 10. 2026; původní video pořadu Fight and Talk se otevřelo jen jako stránka YouTube bez dostupného přepisu, data zveřejnění a časů pasáží, stejně tak se nepodařilo vytěžit původní díl Cage Game, proto je neverbální reakce Kladivové uvedena jako popis Fights.cz. Starší výrok pochází z rozhovoru iSport.cz publikovaného 25. 2. 2022 v 15:35, převzatého z pořadu Fight Cast One; datum jeho natočení dohledáno nebylo. U času začátku finále je rozpor zdrojů: eventová stránka OKTAGONu uvádí 18:30, stránka druhé sezony Cage Game 20:00, proto článek uvádí jen datum a místo. Článek nezahrnuje vyjádření OKTAGON MMA, Olivera Sáluse, Martiny Loy ani Pavly Kladivové, které se k 16. 11. 2026 nepodařilo dohledat, neuvádí přesnou roli Sáluse přímo v druhé sérii ani honoráře účastníků, redakce nebyla na místě a nesledovala přenos; žádné výpočty ani převody měn se nepoužily.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek