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Eskalátory jsou na místě, chystá se návrat prsou. Jak to vypadá s opravou stanice Flora

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Stanice metra Flora je kvůli kompletní rekonstrukci zavřena od letošního února a bude ještě další tři měsíce. Aktuálně už tam zprovozňují nové eskalátory, vyměňují kamenné obklady a montují kabely.
Eskalátory jsou na místě, chystá se návrat prsou. Jak to vypadá s opravou stanice Flora

Eskalátory jsou na místě, chystá se návrat prsou. Jak to vypadá s opravou stanice Flora

Zdroj: DPP, Daniel Šabík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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