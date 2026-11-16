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Kam se poděl porevoluční bavič Petr Novotný. Po vážných zdravotních problémech se stáhl do ústraní

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V 90. letech patřil k nejvýraznějším tvářím české televizní zábavy. Petr Novotný dokázal rozesmát miliony diváků, moderoval velké estrády a jeho pořady Novoty a Dobroty patřily k divácky úspěšným formátům TV Nova. Pak se mu ale život obrátil naruby.
Kam se poděl porevoluční bavič Petr Novotný. Po vážných zdravotních problémech se stáhl do ústraní

Kam se poděl porevoluční bavič Petr Novotný. Po vážných zdravotních problémech se stáhl do ústraní

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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