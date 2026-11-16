Kam se poděl porevoluční bavič Petr Novotný. Po vážných zdravotních problémech se stáhl do ústraní

Zkolaboval na letišti, čekala ho dlouhá léčba
Zásadní okamžik přišel 28. října 2013. Petr Novotný se tehdy chystal na cestu do Las Vegas, ale na pražském letišti zkolaboval. Jeho chování nejprve vzbudilo dojem, že je pod vlivem alkoholu. Ve skutečnosti utrpěl těžkou mozkovou příhodu. Lékaři zjistili ucpání cévy a následovala akutní operace.
Zdravotní komplikace byly rozsáhlé. Novotný měl problémy s pohybem, řečí i pamětí a čekala ho náročná rehabilitace. Později se mu podařilo dosáhnout výrazného zlepšení. Sám v minulosti vzpomínal, že lékaři původně pochybovali, zda bude vůbec schopný znovu pohybovat prsty, nakonec se ale dokázal zotavit mnohem lépe, než se očekávalo.
Návrat k někdejší televizní práci se však nekonal. Muž, který byl zvyklý trávit většinu času před publikem, se postupně stáhl do soukromí.
Stará se o něj manželka
Velkou oporou mu po celou dobu byla manželka Miroslava, se kterou strávil desítky let. Rodina zůstala pohromadě a pomáhala mu zvládat každodenní život. V lednu 2026 se objevily zprávy, že Novotný musel kvůli zdravotnímu stavu do zařízení s nepřetržitou péčí. Situace ale byla jiná.
V Třebotově pobýval dočasně od listopadu 2025. Důvodem byla především rehabilitace chůze, kterou potřeboval trénovat pod odborným dohledem. Dcera Lenka Fialová tehdy vysvětlila, že rodina domácí péči zvládá a otec se má po cvičení vrátit domů. V únoru 2026 se tak skutečně stalo.
Ringo Čech promluvil o jeho současném stavu
Nejnovější veřejné informace přinesl v říjnu 2026 jeho dlouholetý přítel František Ringo Čech. V podcastu V.O.X. TV zavzpomínal na společné roky a popsal, jak dnes jeho kamarád žije.
Podle Čecha si Novotný plně neuvědomuje, jak vážnou nemoc prodělal. „Je to geniální člověk. Bohužel ho ranila mrtvice, ale Pán Bůh ho miloval, protože on to ani neví,“ uvedl hudebník. Novotný si prý myslí, že spolu píšou knihu. Není to pravda, ale Čech mu to nevyvrací. Je rád, že má jeho kamarád pořád dobrou náladu.
Rodina zůstává jeho největší oporou
Petr Novotný žije se svou manželkou v pražských Řeporyjích. V září 2025 ho doma navštívila redakce CNN Prima NEWS. Tehdy se ještě sám rozpovídal o životě v důchodu, rodině i o tom, jak je spokojený s penzí.
Jeho žena Miroslava se o něj dlouhodobě stará a do života mu zůstávají zapojené také děti. Syn Pavel převzal rodinnou agenturu, dcera Lenka bydlí nedaleko rodičů. Manželé mají dohromady pět vnoučat a důležitou součástí jejich života je také adoptivní syn Lukáš.
Někdejší král televizních estrád se tak už dávno neobjevuje na obrazovkách ani na veřejných akcích. Jeho život se po těžké nemoci výrazně změnil. Zatímco dříve bavil celé Česko, dnes tráví většinu času v soukromí a v blízkosti rodiny.
Zdroje článku: zeny.iprima.cz, centrum.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová