Holloway komentoval bitku Dvališviliho s Nurmagomedovem a odmítl soudit. Každý příběh má dvě strany

Hotelová lobby v Abú Dhabí, telefon v ruce a pár vteřin, ve kterých není poznat, kdo koho a proč. Merab Dvalishvili, 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy (do 61 kg) s bilancí 21-6-0, podle popisu záběrů právě mluvil do kamery, když se k němu zezadu přiblížila skupina kolem Usmana Nurmagomedova. Během dvou dnů měla kauza policejní oznámení, obžalované i rozsudek. Scéna mezitím obletěla sítě a skoro každý v ní měl jasno. Redakce MMAmag prošla policejní oznámení i rozhodnutí soudu z Abú Dhabí a narazila přitom na hlas ze scény, který jasno nemá.
Pár vteřin v hotelovém foyer a dva dny do rozsudku
Incident se odehrál 11. listopadu 2026. Druhý den Aletihad zveřejnil oznámení policie v Abú Dhabí: osm lidí zadržených kvůli rvačce u vstupu do hotelu a další dva kvůli tomu, že incident natáčeli. Všichni byli předáni prokuratuře. Druhým mužem střetu byl podle dostupných popisů záběrů Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 22-0-0 a jedním zápasem bez výsledku, šampion lehké váhy PFL, americké MMA organizace. Není to jeho bratr Umar Nurmagomedov, který nastupuje v bantamové váze v UFC.
O den později popsala agentura WAM rozhodnutí trestního soudu v Abú Dhabí: odsouzeno bylo deset obžalovaných. Šest z nich dostalo šest měsíců vězení, pokutu zhruba 1 782 000 Kč (300 000 dirhamů) a vyhoštění po výkonu trestu, dva pokutu zhruba 297 000 Kč (50 000 dirhamů) a devátý a desátý dostali trest za porušení soukromí natáčením a šířením záběrů, včetně zabavení telefonů a smazání nahrávek. Zpráva WAM o právní moci ani o odvolání nic neuvádí. Jména odsouzených v ní nejsou; že pokutu zhruba 297 000 Kč (50 000 dirhamů) dostali Dvalishvili a jeho kamarád Saba Lazishvili a byli propuštěni, uvedl The National.
|Datum
|Co bylo oznámeno
|Kdo to oznámil
|11. 11. 2026
|střet v hotelu v Abú Dhabí
|záběry z místa
|12. 11. 2026
|8 zadržených za rvačku, 2 za natáčení
|policie v Abú Dhabí
|13. 11. 2026
|10 odsouzených, vězení, pokuty, vyhoštění
|trestní soud v Abú Dhabí přes WAM
Zatímco se záběry z lobby šířily světem a scéna už měla jasno, kdo je viník, jeden z nejzkušenějších bojovníků UFC se ozval na svém streamu a neodsoudil nikoho.
Havajan na Twitchi řekl větu, kterou fanoušci slyšet nechtěli
Max Holloway, 34letý havajský bojovník UFC, největší světové MMA organizace, a bývalý šampion pérové váhy (do 66 kg) s bilancí 28-9-0, se k incidentu vyjádřil ve streamu na Twitchi. Ruský server Championat o tom psal 15. listopadu 2026 a jeho slova přepsal takto: „Situace s Merabem byla úplně šílená. Páni. Přemýšlím, co se tam vlastně stalo. Každý příběh má dvě strany, víte?“
Holloway tím říká jediné: netvrdí, kdo začal. Odmítá uzavřít případ na základě klipu, který viděl stejně jako všichni ostatní. V prostředí, kde se názor tvoří do hodiny od prvního videa, je to postoj spíš menšinový. Stejným dechem se podle Championatu dotkl i role šéfa UFC, a to je rovina, která má praktické následky.
Že má příběh dvě strany, tady není fráze. Obě verze si odporují i v tom, kdo ke komu přišel první.
Každý tábor vypráví jiný film
Dvalishvili podle The National ke svým záběrům napsal: „Dělal jsem rozhovor pro RAF v hotelové lobby a Usman s kamarády přišli zezadu a začali bít mě a mého mladého kamaráda“. To je jeho tvrzení, ne zjištění soudu. Proti němu stojí verze z druhé strany: podle TNT Sports bojovník Islam Machačev v instagramové story tvrdil, že spor má starší kořeny a že ho Dvalishvili začal dřívějším incidentem v Gruzii.
Prezident UFC Dana White zvolil přesný opak Hollowayova tónu. Podle MMA Fighting na tiskové konferenci UFC 334 z 12. listopadu 2026 řekl: „To je banda zatracených idiotů… Je to naprosto směšné a hloupé a všichni jsou ve vězení. Tohle není místo, kam se jezdí dělat blbosti“. Je to jeho hodnocení, ne stanovisko soudu ani organizace.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe, co Dvalishvili o dagestánském táboře říkal dřív a co po incidentu. V přepisu tiskové konference před UFC 311 ze 7. prosince 2024 si bral na mušku Umara Nurmagomedova a tvrdil, že ho nerespektuje a titulovou šanci si nezasloužil; v podcastu Pound 4 Pound z 28. listopadu 2025 prohlásil, že je s ním hotový. Po rvačce v hotelu podle The National z 15. listopadu 2026 o věci mluvit nechtěl slovy „Co se stalo, stalo se“ a vyzval k propuštění zadrženého Nurmagomedova.
Mlčet tři dny je v MMA skoro kariérní risk
GLOSA Scéna, která živí sama sebe reakcemi, trestá váhání. Kdo se neozve do večera, jako by tam nebyl. Holloway nabídl to nejméně prodejné zboží na trhu: přiznání, že neví.
A jedna absurdita navrch. V Emirátech se video z lobby stalo zároveň důkazem i trestným činem, takže za pár vteřin záznamu padl trest dřív, než se kdokoli dohodl na tom, co se na nich vlastně stalo. Kdo za tu nejistotu zaplatí nejvíc, se ale počítá jinde než na sítích.
Kdo z té lobby odchází s největší škodou
Usman Nurmagomedov býval spojovaný s přestupem do UFC. White k tomu podle MMA Fighting na stejné tiskové konferenci řekl: „Pořád je pod smlouvou. Teď s ním stejně nemluvíme“. Je to jeho tvrzení.
Druhá rovina je promotérská. Championat uvádí i Hollowayovu větu „To není Dana White. Dana White se jen snaží uspořádat turnaj UFC. Tam [v Dagestánu] už bylo hodně bojovníků UFC“. Reaguje na řeči o akci UFC v Rusku, o jejíž brzké přípravě mluvil 10. listopadu 2026 podle serveru AgentMMA šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev.
Dvalishvilimu kauza program nezhatila: 14. listopadu 2026 nastoupil na zápasnické akci Real American Freestyle v Abú Dhabí a Marlona Moraese položil na lopatky za 90 sekund. Záběry z lobby má každý. Celý příběh zatím nikdo, a rozsudek už přesto padl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka