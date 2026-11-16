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Záchranné složky včetně vrtulníku mířily k otravě léky. Zbytečně, šlo o žert

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Zdravotnická záchranná služba se potýká s případy zneužívání tísňových linek. Před pár dny došlo k odstrašujícímu případu, kdy měli záchranáři včetně vrtulníku řešit intoxikaci, která se však nestala.
Záchranné složky včetně vrtulníku mířily k otravě léky. Zbytečně, šlo o žert

Záchranné složky včetně vrtulníku mířily k otravě léky. Zbytečně, šlo o žert

Zdroj: Marie Buláková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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