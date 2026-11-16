V Jihlavě svítí podzemní chodba a nikdo neví proč. O pár set kilometrů dál ve Znojmě vás do podzemí nepustí, pokud neprojdete rámem

Průvodce zhasne a na stěnách dvanáctimetrového úseku se rozsvítí zelenkavý povlak. Návštěvníci okruhu Historické podzemí v Jihlavě pak stojí ve tmě a sledují, jak zdivo vydává vlastní světlo. Složení hmoty na stěnách dnes chemici dokážou přesně popsat. Kdo ji ale do štoly pod Masarykovým náměstím nanesl, kdy a proč, zůstává nevysvětlené. Asi o 75 kilometrů jižněji, ve Znojmě, působí podzemí jinak. Tajemství tu nehraje hlavní roli. Před vstupem na adrenalinové trasy musí každý projít rámem, který napodobuje nejužší místa v chodbách. Kdo se jím neprotáhne, dostane vstupné zpět a zůstane nahoře. Obě města tak nabízejí dva odlišné typy podzemí. V Jihlavě láká záhada, ve Znojmě fyzická zkouška.
Svítící chodba v Jihlavě: zelená záře 11 metrů pod náměstím
Jihlavské podzemí patří k největším v Česku, systém chodeb měří zhruba 25 kilometrů. Pro veřejnost je z něj otevřená jen část a svítící chodba leží na okruhu Historické podzemí. Vstup i pokladna jsou v ulici Hluboká 109/1. Podle odborného popisu jde o úsek dlouhý 12 metrů v hloubce 11,60 metru pod úrovní Masarykova náměstí. Turistický portál uvádí zaokrouhleně asi 11 metrů.
Okruh je přístupný od dubna do října podle měsíčního rozpisu. V dubnu začínají prohlídky v 10:00, od května v 9:00 a v létě končí poslední vstupy v 17:00. V říjnu se prohlídky konají do 15:00. Mimo hlavní sezonu, tedy v únoru, březnu, listopadu a prosinci, se dá prohlídka domluvit nejméně dva dny předem. Leden patří údržbě. Dospělý zaplatí v roce 2026 za vstup 120 Kč, zlevněná vstupenka stojí 80 Kč a školní skupiny platí 50 Kč na osobu. Aktuální rozpis zveřejňuje
DoJihlavy.cz.
Podzemí není bezbariérové. Hodí se pevná obuv a teplejší oblečení. Lidem s úzkostí ze stísněných prostor provozovatel vstup nedoporučuje. Kdo má víc času, může v Jihlavě navštívit ještě Kryt civilní obrany nebo Jihlavské kolektory. Kolektory jsou otevřené celoročně každou sobotu, prohlídka trvá 60 až 90 minut a je fyzicky náročná. Vstup je od 10 let a vstupenky je nutné koupit nejpozději 48 hodin předem.
Marie Čcheidzeová / Creative Commons / CC BY-SA 4.0. Chemie světélkující hmoty je známá, autor nátěru stále chybí
Podrobný rozbor zveřejnil v roce 2011 Jan Šustr ve studii
Luminiscence v podzemí města Jihlavy v časopise Acta rerum naturalium. Vzorky ze stěn obsahovaly převážně baryt, menší množství wurtzitu a zhruba jedno procento willemitu. Právě willemit po ozáření ultrafialovým světlem září zeleně. Látka vznikla uměle, v hornině sama od sebe nevzniká.
Měření zároveň vyloučilo dvě oblíbené teorie. Hodnoty beta a gama záření odpovídaly běžnému pozadí, takže radioaktivita svit nezpůsobuje. Bioluminiscenci, tedy světlo z mikroorganismů, výzkum také nepotvrdil. Pro návštěvníka to znamená, že chodba je z tohoto hlediska bezpečná.
Otázka původu ale zůstala otevřená a studie to přímo přiznává. Jedna hypotéza mluví o orientačním značení ve tmě, podobném luminoforům z dob druhé světové války. V minulosti se objevilo i tvrzení, že nátěr nanesli nacisté. Doklad pro to chybí. Neví se, kdo s nátěrem pracoval, v jakém období ani k čemu měl sloužit. Podle nás právě tato mezera dělá z jihlavské chodby silný zážitek. Fyzika svitu je vysvětlená, ale lidský příběh za ním zůstává neznámý.
Zkušební rám ve Znojmě: zkouška ještě před prvním schodem
Znojemské podzemí podle turistického portálu Jižní Morava zaujímá odhadem 27 kilometrů chodeb, místy až ve čtyřech patrech nad sebou. Zatímco Jihlava pracuje s tajemstvím, Znojmo testuje schopnosti návštěvníka.
Návštěvní řád adrenalinových tras označuje rám jako „zkušební rám prostorové připravenosti“. Projít jím musí každý účastník. Rám simuluje nejužší profily na trase a ukáže, jestli se jimi člověk protáhne bez větších potíží. Kdo rámem neprojde nebo se v něm výrazně zasekne, na trasu nesmí. Vstupné se mu podle řádu vrací.
Přísnost má praktický důvod. Na trasách čekají nízké stropy a úzké průlezy, k tomu schody, žebříky a nerovný povrch. Část chodeb je zatopená a některé úseky jsou bez osvětlení. Kdo by uvízl v polovině, zdržel by celou skupinu a ohrozil sebe i ostatní.
Přesné rozměry rámu provozovatel veřejně neuvádí. Rozhoduje zkouška na místě. Podle nás budou mít největší potíže lidé s výraznějšími tělesnými proporcemi, s omezenou pohyblivostí a ti, kterým dělá problém hluboký předklon nebo dřep. Problémem může být i klaustrofobie, protože v úzkém průlezu se člověk těžko otáčí zpět.
Klasika, nebo tři adrenalinové okruhy pod Znojmem
Kdo nechce lézt, vybere si klasickou trasu. Stojí 150 Kč, trvá zhruba hodinu a má nízkou obtížnost. Ve skupině může být nejvýš 30 lidí, cestu doprovázejí světelné a zvukové efekty a expozice Tajemné podzemí. Provozovatel ji nedoporučuje dětem do čtyř let a lidem s klaustrofobií.
Adrenalinové okruhy fungují jinak. Podle oficiálního webu
Znojemské besedy jsou nabízené tři:
Trasa Cena (2026) Délka Max. skupina Start Adrenalinová 1 200 Kč cca 1 h 15 min 10 osob Václavské náměstí 137/4 Adrenalinová 2 250 Kč cca 1 h 30 min 8 osob Dolní Česká 333/42 Adrenalinová 3 300 Kč cca 2 h 30 min 6 osob Divišovo náměstí 167/1
Sraz pro všechny tři trasy je u Domu porozumění na Slepičím trhu 2. Minimální věk je 15 let. Účastníci mladší 18 let potřebují doprovod zodpovědné dospělé osoby a ve skupině musí být nejméně dva lidé starší 18 let. Provozovatel zapůjčí přilbu se svítilnou, holínky a nepromokavý plášť. Před vstupem každý podepisuje prohlášení o rizicích.
Do chodeb se hodí starší oblečení. Teplota se drží kolem 12 °C a v zatopených úsecích se člověk často namočí víc, než čeká, proto se vyplatí přibalit náhradní oděv. Vstupenky lze koupit online nebo rezervovat telefonicky či e-mailem. Rezervaci je potřeba vyzvednout a zaplatit nejpozději 15 minut před začátkem. Stejný limit platí pro potvrzení online nákupu na pokladně. Znojemské podzemí je otevřené celoročně, od září do června denně od 9:00 do 17:00, v červenci a srpnu do 18:00.
Kam dál pod zem: Slavonice, Brno, Plzeň i Tábor
Kdo si chce podobné zážitky srovnat, má v Česku několik možností. Znojemským adrenalinovým trasám se nejvíc blíží Slavonice. Jejich odvodňovací chodby jsou vysoké průměrně 1,5 metru a široké jen 40 až 60 centimetrů, takže se v nich chodí skoro celou dobu v předklonu. Modrá trasa měří 130 metrů, červená 400 metrů a podle města je fyzicky náročná a nevhodná pro děti do šesti let. Ve Slavonicích je náročná hlavně stálá stísněnost. Znojmo k ní přidává vodu, žebříky a úplnou tmu. Prohlídky ve Slavonicích běží podle aktuálního turistického webu města v červenci a srpnu denně od 10 do 18 h, v červnu a září po domluvě. Před cestou se vyplatí provoz ověřit.
Brněnský Labyrint pod Zelným trhem leží 8 metrů pod náměstím. Nabízí alchymistickou laboratoř, krčmu i mučírnu, plné vstupné stojí 200 Kč, zlevněné 100 Kč a rodinné 450 Kč. Plzeň uvádí téměř 20 kilometrů chodeb, sklepů a studní a návštěvnický okruh dlouhý asi 800 metrů za 250 Kč. Jde o dobrou volbu pro rozsáhlé podzemí bez lezení. Středověké podzemí v Táboře spravuje Husitské muzeum, od 1. dubna 2026 stojí základní vstupné 120 Kč a prohlídka je provozně spojená se Starou radnicí.
Žádné z těchto míst ale nemá jihlavskou zelenou záři ani znojemský rám. Jihlava je v tomto srovnání nejlevnější vstupenkou do skutečné záhady. Znojmo zase nabízí nejširší výběr náročnosti, od pohodlné klasiky po dva a půl hodiny ve tmě. Mezi oběma městy je asi 75,5 kilometru, autem zhruba hodina a deset minut, takže se obě podzemí dají spojit do jednoho prodlouženého víkendu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková