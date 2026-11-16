Tradiční savojský řízek jako od babičky. S bramborovým salátem připomene společné víkendové obědy

Řízky jsem roky dělala po staru: mouka, vejce, strouhanka, někdy těstíčko, když byla nálada. Pak mi pod ruku přišel savojský řízek. Na pohled žádná revoluce, vypadá skoro jako běžný obalený řízek. Jenže jedna drobnost navíc je na talíři znát hned. Beru na něj libovou a zásadní chvíle přichází až ve chvíli, kdy je maso normálně obalené. Hotový řízek se ještě jednou namočí do krkovici vajíčka. Maso pak zůstane měkčí, šťavnatější a obal se při smažení pěkně nafoukne. Na nedělní oběd u nás funguje spolehlivě. Děti nic nenamítají, dospělí si většinou přidají a člověk kvůli tomu nestráví půl dne u sporáku.
Líbí se mi, že tenhle recept
nevyžaduje žádné zvláštní suroviny. Mouka, vejce, strouhanka, dobrý kus masa. Nic víc. Přesto výsledek působí o něco svátečněji než klasický řízek v . Maso se trojobalu nevysuší, obal křupne, ale nezmění se v tvrdou krustu. Nejvíc se mi osvědčilo dávat řízky na pánev hned po posledním namočení ve vajíčku. Jakmile chvíli čekají na lince, obal začne povolovat a při smažení si pak někdy žije vlastním životem.
Můj tip je obyčejný, ale funguje: Plátky nerozklepávat na papír. U savojského řízku je lepší nechat masu trochu výšku. Udrží šťávu a při smažení se z něj nestane unavená podrážka. Savojský řízek není obyčejný řízek v trojobalu
Někdy se
savojský řízek objevuje mezi oblíbenými úpravami vedle , hlavně kvůli nadýchanějšímu obalu. Variant existuje víc, základ se ale většinou nemění: maso se obalí běžným způsobem a potom přijde ještě malý krok navíc. Díky němu je krusta měkčí, plnější a vídeňského řízku nepůsobí tak suše. Recept na šťavnatý savojský řízek s bramborovým salátem
Počet porcí: 4 porce Suroviny na přípravu
Savojský řízek: 8 plátků libové vepřové krkovice 2 lžičky soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 120 g hladké mouky 4 ks vajec 180 g strouhanky 300 ml oleje nebo přepuštěného sádla na smažení
Bramborový salát: 800 g brambor ve slupce 3 ks sterilovaných okurek 1 ks menší cibule 2 ks vajec natvrdo 150 g majonézy 1 lžička plnotučné hořčice 2 lžíce láku z okurek 1/2 lžičky soli špetka pepře Jak připravit tuto pochoutku
1. Začněte
bramborami. Uvařte je ve slupce a nechte je opravdu vychladnout, jinak se při krájení budou drolit a trhat. Vedle uvařte také vejce natvrdo, zhruba 10 minut stačí.
2. Vychladlé
brambory oloupejte a nakrájejte na menší kostky. Přidejte nadrobno nakrájené okurky, cibuli a nasekaná vejce.
3. V malé misce rozmíchejte
majonézu, hořčici, lák z okurek, sůl a pepř. Směs nalijte k bramborám a salát spojte. Nemíchejte ho silou, spíš opatrně obracejte. Pak ho dejte aspoň na 30 minut do lednice.
4. Plátky
vepřové krkovice zlehka naklepejte. Okraje na dvou nebo třech místech nařízněte, maso se pak při smažení tolik nekroutí. Osolte a z obou stran lehce opepřete. Foto: mino park, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, Krkovici nakrájejte na plátky a zlehka naklepejte Připravte si trojobal
5. Do jednoho talíře nasypte
hladkou mouku, do druhého dejte rozšlehaná 2 vejce, do třetího strouhanku. Zbylá 2 vejce si nechte stranou na závěr.
6. Každý plátek obalte nejprve v
mouce, potom ve vejci a nakonec ve strouhance. Teď přichází ten rozdíl proti běžnému řízku: už obalené maso ještě jednou ponořte do rozšlehaného vajíčka.
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7. Po druhém namočení ve
vajíčku dejte řízek rovnou do rozpáleného tuku. Smažte na středním plameni. Příliš prudká pánev obal rychle zbarví, ale maso uvnitř ještě nemusí být hotové.
8. Z každé strany smažte řízky asi
3 až 4 minuty, podle síly plátků. Hotové kusy odložte na papírovou utěrku, aby pustily přebytečný tuk.
9. Pokud smažíte na několik várek, hotové řízky můžete na chvíli dát do trouby vyhřáté na
80 °C. Zůstanou teplé a obal nezvlhne tak rychle.
10. Podávejte hned, nejlépe s dobře vychlazeným
bramborovým salátem. Zbytky dejte do lednice a snězte do druhého dne. Studený řízek v chlebu má svoje kouzlo, ale čerstvě vytažený z pánve je přece jen jiná liga. Bramborový salát a řízek, stará dvojice Na savojský řízek se dá použít i vepřová kýta, jenže libová krkovice bývá šťavnatější a lépe snese, když se smažení o chvilku protáhne. Salát si klidně připravte s předstihem. Po hodině v lednici se chutě víc propojí a většinou chutná líp než hned po zamíchání. Kdo má rád hrubší obal, může část obyčejné strouhanky vyměnit za strouhanku panko. Tahle verze se častěji používá u kuřecího masa.
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