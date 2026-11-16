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Tradiční savojský řízek jako od babičky. S bramborovým salátem připomene společné víkendové obědy

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Když chci doma udělat slavnostnější oběd, ale zároveň nic překombinovaného, sahám po savojském řízku s bramborovým salátem. Dělám ho z libové krkovice a právě poslední namočení obaleného masa ještě jednou do vajíčka je ten krok, který z obyčejného řízku udělá měkký, šťavnatý a hezky nadýchaný kousek.
Obrázek k receptu s názvem Nedělní jistota: savojský řízek s bramborovým salátem jako tradiční oběd, na který se vždy těší celá rodina

Obrázek k receptu s názvem Nedělní jistota: savojský řízek s bramborovým salátem jako tradiční oběd, na který se vždy těší celá rodina

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Nedělní jistota: savojský řízek s bramborovým salátem jako tradiční oběd, na který se vždy těší celá rodina
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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