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Pohádka o ponožce Žofce, která se odmítala ztratit v pračce sama

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Žofka byla veselá pruhovaná ponožka a celý život tvořila pár se svou sestrou Bětkou. Jednoho dne ale pračka dopere – a Bětka nikde. Žofka odmítla přijmout vysvětlení, že „ponožky se prostě někdy ztratí“, a vydala se do míst, kam se žádná rozumná ponožka dobrovolně nevydává: za buben pračky.
Pohádka o ponožce Žofce, která se odmítala ztratit v pračce sama

Pohádka o ponožce Žofce, která se odmítala ztratit v pračce sama

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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