Ronaldo odešel a Portugalsko dalo čtyři góly. Bez svého gravitačního centra začal útok fungovat úplně jinak

Ještě před dvěma dny bylo hlavní otázkou portugalské reprezentace, co se děje mezi Cristianem Ronaldem a Jorgem Jesusem. Teď dostala jinou. Co se stane na hřišti, když Ronaldo prostě není?
První odpověď přišla velmi rychle. Portugalsko v Kodani porazilo Dánsko 4:2 a o čtyři góly se podělili čtyři různí hráči: João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha a João Félix. To není důkaz, že tým je bez Ronalda lepší. Je to ale velmi zajímavá ukázka, že může být jiný.
Dvacet let měl portugalský útok přirozený gravitační bod
Ronaldo za Portugalsko odehrál 234 zápasů a dal 146 gólů. Tak dlouhá dominance jednoho hráče nutně mění způsob, jakým mužstvo přemýšlí. Spoluhráči vědí, kdo má zakončovat. Vědí, koho hledat centrem, kam posílat finální přihrávku a kdo se bude pohybovat v prostoru před brankou.
To není kritika. Pokud máte jednoho z nejlepších střelců historie fotbalu, bylo by absurdní jeho schopnosti nevyužívat. Jenže systém si na podobnou hvězdu zvykne stejně jako samotní hráči. Ronaldo není pouze člověk uvnitř útoku. Je to člověk, podle kterého se část útoku organizuje. A když najednou chybí, nevznikne jen prázdné místo v sestavě. Zmizí také orientační bod.
Ramos nenahrazuje Ronalda. Mění způsob, jakým Portugalsko používá devítku
Gonçalo Ramos je jiný typ útočníka. Může se pohybovat mezi stopery, vytvářet prostor pro křídla a dělat práci klasické devítky, aniž by útok očekával, že většina akcí skončí právě u něj. To dává větší svobodu hráčům kolem.
Rafael Leão může držet šířku a útočit zvenku. João Félix se může pohybovat mezi liniemi. Vitinha může přicházet z druhé vlny. Cancelo se nemusí rozhodovat pouze mezi centrem na jednoho dominantního zakončovatele a bezpečnou rozehrávkou. Proti Dánsku se to projevilo nejjednodušším možným číslem. Čtyři góly, čtyři střelci.
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Ronaldovo číslo 7 dostal Rafael Leão. Obrazově je to skoro až příliš snadný symbol nové éry, zvlášť den po tom, co kapitán reprezentaci předčasně opustil. Jenže číslo na dresu samo o sobě nic nemění.
Mnohem podstatnější bylo, že Portugalsko nezacházelo s jedním hráčem jako s automatickým koncem většiny útočných akcí.
Míč mohl skončit u Ramose, Félixe, Vitinhy nebo hráčů přicházejících z krajů. Obrana Dánska tak neměla jeden dominantní orientační bod, kolem něhož by mohla stavět vlastní rozhodování.
Tohle je přesně věc, kterou lze s Ronaldem získat i ztratit současně. Jeho přítomnost přináší historicky výjimečného zakončovatele. Jeho absence může rozložit zodpovědnost mezi více lidí.
Jeden zápas nic nerozhodl
Bylo by velmi lákavé napsat, že Portugalsko právě zjistilo, že Ronalda nepotřebuje. Takový závěr by byl po jediném utkání skoro bezcenný. Dánsko nebylo dokonalým soupeřem, čtyři góly se nemusí opakovat a Ronaldo stále oficiálně neukončil reprezentační kariéru. Jeho další budoucnost zůstává otevřená.
Ale poprvé po jeho dramatickém odchodu už nemáme jen spekulace o kabině, letišti a vztahu s trenérem. Máme také fotbal. A ten ukázal, že Portugalsko bez Ronalda nemusí hledat člověka, který ho nahradí.
Možná bude muset především zjistit, co všechno může dělat ve chvíli, kdy ho nahrazovat vůbec nebude.
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Zdroje: Reuters – Joy for Germany as Ronaldo-less Portugal win in Denmark [1], Reuters – Jesus, FPF chief fail in airport bid to stop Ronaldo leaving Portugal camp [2].