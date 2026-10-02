Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ronaldo odešel a Portugalsko dalo čtyři góly. Bez svého gravitačního centra začal útok fungovat úplně jinak

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Portugalsko poprvé nastoupilo po předčasném odchodu Cristiana Ronalda z reprezentačního kempu a porazilo Dánsko 4:2. Skórovali čtyři různí hráči – João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha a João Félix. Jeden zápas rozhodně nestačí k tvrzení, že Portugalci jsou bez své největší hvězdy lepší. Poprvé jsme ale mohli vidět, jak jejich útok vypadá, když se nemusí automaticky orientovat kolem jednoho zakončovatele.
Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:33

Reklama
Další články z Vše o sportu
Klopp riskoval souhru, aby chránil hráče. Jeho druhé Německo teď ukázalo, proč ten experiment nemusí být tak šílený
Klopp riskoval souhru, aby chránil hráče. Jeho druhé Německo teď ukázalo, proč ten experiment nemusí být tak šílený
Rangers existují sto let. Žádný jejich brankář až do dnešní noci nedal gól
Rangers existují sto let. Žádný jejich brankář až do dnešní noci nedal gól

Igor Šesťorkin měl proti Tampě výborný večer už jako brankář. Při vítězství Rangers 5:1 pochytal 24 střel....

NHL po noci: Šesťorkin dal historický gól, Edmonton s Vancouverem nastříleli šestnáct branek a Utah smetl Chicago
NHL po noci: Šesťorkin dal historický gól, Edmonton s Vancouverem nastříleli šestnáct branek a Utah smetl Chicago

NHL měla v noci na pátek osm zápasů a tentokrát opravdu nebyla nouze o extrémy. Igor Šesťorkin se stal...

Colorado nedalo osm gólů jen díky MacKinnonovi. Právě to je pro zbytek NHL nejhorší zpráva
Colorado nedalo osm gólů jen díky MacKinnonovi. Právě to je pro zbytek NHL nejhorší zpráva

Nathan MacKinnon začal sezonu dvěma góly, Colorado ale při výhře 8:4 nad Los Angeles dostalo trefy také od...

Crosby a Malkin už nemusí všechno dělat sami. Sedm gólů Pittsburghu ukázalo mnohem důležitější změnu
Crosby a Malkin už nemusí všechno dělat sami. Sedm gólů Pittsburghu ukázalo mnohem důležitější změnu

Pittsburgh otevřel sezonu demolicí Philadelphie 7:0, jenže nejzajímavější číslo není sedmička. Do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.