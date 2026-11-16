Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žloutkové věnečky mají pověst receptu, u kterého se doma snadno něco pokazí. Ve skutečnosti potřebují hlavně dvě věci: dobře odpálené těsto a disciplínu neotevírat troubu. Jakmile si tohle pohlídáte, zbytek už jde překvapivě snadno.
Věnečky

Věnečky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kulatá pokušení: Věnečky z odpalovaného těsta se žloutkovým krémem krok za krokem
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 02:24

Reklama
Další články z Cooky.cz
Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení
Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení
Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké retro cukroví, které je nejlepší po třech dnech v chladu
Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké retro cukroví, které je nejlepší po třech dnech v chladu

Na talíři vypadají nenápadně, ale jakmile se u nás doma objeví plněné ořechy s čokoládovým krémem, mizí...

Křupavý koláč s broskvemi a mandlovou drobenkou: Zavzpomínejte na teplé léto s koláčem z kompotovaných broskví a rumovou tečkou
Křupavý koláč s broskvemi a mandlovou drobenkou: Zavzpomínejte na teplé léto s koláčem z kompotovaných broskví a rumovou tečkou

Listové těsto, tvaroh rozmíchaný s cukrem a broskve z plechovky. Tohle je koláč, který zachrání každé letní...

Jednoduchý pizza koláč z listového těsta, sýra, šunky, koření, kečupu a rajčat: Bleskovka za pár minut, po které se jen zapráší
Jednoduchý pizza koláč z listového těsta, sýra, šunky, koření, kečupu a rajčat: Bleskovka za pár minut, po které se jen zapráší

K večeru bývá doma největší shon a právě tehdy u mě nastupuje pizza koláč z hotového listového těsta. Je...

Katarinské řezy pro milovníky ořechů: Kakaové pláty, máslový krém s kávou a navrchu čokoládová poleva
Katarinské řezy pro milovníky ořechů: Kakaové pláty, máslový krém s kávou a navrchu čokoládová poleva

Na tyhle katarinské řezy si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.