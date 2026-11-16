Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku

Žloutkové věnečky mají pověst receptu, u kterého se doma snadno něco pokazí. Ve skutečnosti potřebují hlavně dvě věci: dobře odpálené těsto a disciplínu neotevírat troubu. Jakmile si tohle pohlídáte, zbytek už jde překvapivě snadno.
Tenhle recept je mi sympatický tím, že se nesnaží nic zbytečně vylepšovat. Těsto chce jen chvíli opravdu míchat, vejce přidávat jedno po druhém a u krému nespěchat, protože nad párou se spěchání
většinou nevyplácí. Někdo připravuje odpalované těsto z vody a mléka, někdo jen z vody s olejem. Tady se držíme verze s vodou, máslem a klasickým , tedy spíš staršího a žloutkovým krémem vyzkoušeného postupu.
Troubu při pečení neotvírejte. Ani jen tak na malou škvíru, ani na rychlé nakouknutí, i kdyby věnečky vypadaly nadějně a hezky vyskočily. Odpalované těsto tohle nemá rádo a umí se sesunout během chvilky. Důležité je také samotné odpalování. Mouka přijde do vroucí tekutiny s máslem najednou a těsto se potom míchá aspoň 3 minuty, dokud se nespojí, nepřestane působit moučně a na dně kastrolu nezůstává jemný povlak.
Když kastrol odstavíte, nechte z těsta chvíli odejít páru. Nemá být úplně studené, jen trochu zchladlé, pak do něj vejce zapracujete snáz a nebude se tolik vzpouzet. Po nastříkání na plech ještě dělám jednu maličkost: věnečky lehce
pokropím studenou vodou. Není to žádný trik z cukrářské školy, spíš drobnost, která jim při pečení pomůže pěkně naskočit. Pak už plech patří do trouby a ruce pryč. Recept na klasické žloutkové věnečky
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut + chladnutí Co potřebujeme
Odpalované těsto: 320 ml vody 100 g másla 230 g hladké mouky 1 špetku soli 5 ks vajec
Žloutkový krém: 130 ml mléka 50 g cukru 3 ks žloutků 1 ks vejce 20 g kukuřičného škrobu 200 g másla moučkový cukr podle chuti na vyšlehání s máslem
Dokončení: moučkový cukr na posypání Foto: Cooky.cz, Kulatá pokušení: Věnečky z odpalovaného těsta se žloutkovým krémem krok za krokem Postup přípravy odpalovaných žloutkových věnečků
1. Do kastrolu nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Všechno přiveďte k varu. Máslo má být rozpuštěné a směs musí opravdu vřít, ne jen zlehka pobublávat někde na okraji.
2. Najednou vsypte
hladkou mouku a hned míchejte, docela svižně. Na mírném až středním plameni těsto odpalujte alespoň 3 minuty. Když je hotové, je hladké, drží v jednom kuse a odlepuje se od stěn i ode dna kastrolu.
3. Těsto přendejte do mísy nebo do robotu a krátce ho promíchejte, aby z něj odešla přebytečná pára. Pak ho nechte pár minut stát. Úplné vychladnutí není potřeba, spíš by bylo na škodu.
4.
Vejce zapracovávejte postupně, vždy po jednom. Další přijde na řadu až tehdy, když se předchozí v těstě ztratí. Výsledné těsto má být hladké, lesklé, má držet tvar, ale současně musí jít bez velkého boje vytlačit ze sáčku.
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5. Přendejte těsto do cukrářského sáčku s řezanou špičkou. Na plech vyložený pečicím papírem nastříkejte věnečky, zlehka je
pokropte studenou vodou a dejte do trouby předehřáté na 200 °C. Pečte přibližně 30 minut. Troubu během pečení neotvírejte.
6. Hotové věnečky nechte úplně vychladnout. Teprve pak je rozkrojte pilkovým nožem. Když se do nich pustíte ještě teplých, okraje se snadno polámou a je to zbytečná škoda.
Příprava krému
7. Na krém dejte do misky nebo menšího rendlíku
mléko, cukr, žloutky, vejce a kukuřičný škrob. Nad párou směs za stálého míchání uvařte do hustého krému. Potom ji nechte vychladnout.
8. V jiné míse vyšlehejte
máslo s moučkovým cukrem do světlé pěny. Vychladlý žloutkový základ do něj zašlehávejte po částech, dokud nevznikne hladký krém. Naplňte spodní poloviny věnečků, přiklopte horními díly a nakonec je lehce poprašte moučkovým cukrem.
TIP: Pokud chcete věnečky trochu slavnostnější, dá se do krému přidat kapka rumu nebo vanilkového extraktu. Nepřeháněla bych to, žloutkový krém má zůstat hlavní chutí. Foto: Cooky.cz, Kulatá pokušení: Věnečky z odpalovaného těsta se žloutkovým krémem krok za krokem Často kladené otázky o žloutkových věnečcích
Proč věnečky v troubě spadnou?
Nejčastěji za tím bývá krátké odpalování těsta nebo otevřená trouba během pečení. Problém může udělat i příliš řídké těsto, hlavně když se vejce přidají moc rychle a bez kontroly, jak těsto houstne.
Jde udělat těsto z vody i mléka?
Ano, jde. Některé recepty používají část
vody a část mléka, těsto pak může mít jemnější chuť a výraznější barvu. Varianta z vody a másla mi ale připadá spolehlivější, zvlášť když se do odpalovaného těsta pouštíte poprvé.
Můžu krém připravit předem?
Ano, klidně den předem. Žloutkový základ i hotový vyšlehaný krém uložte do lednice. Před plněním ho krátce promíchejte, aby povolil a lépe se s ním pracovalo.
Jak věnečky skladovat?
Naplněné věnečky dejte do lednice, nejlepší bývají do druhého dne. Nenaplněné korpusy mohou zůstat v suchu při pokojové teplotě a krém do nich můžete dát až krátce před podáváním.
Můžu místo žloutkového krému použít vanilkový?
Ano. Žloutkový krém je klasika, ale věnečky snesou i vanilkovou náplň nebo lehčí pudinkový krém. Jen počítejte s tím, že chuť bude jiná a výsledek méně máslový.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz