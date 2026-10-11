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Vyjádření Verstappena, Leclerca a Antonelliho po VC Singapuru

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Ve Velké ceně Singapuru suverénně zvítězil Max Verstappen. Na druhém místě se umístil Charles Leclerc a třetí dojel Andrea Kimi Antonelli. Jak se po závodě vyjádřili?
Vyjádření Verstappena, Leclerca a Antonelliho po VC Singapuru

Vyjádření Verstappena, Leclerca a Antonelliho po VC Singapuru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:36

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