Vyjádření Verstappena, Leclerca a Antonelliho po VC Singapuru

Max Verstappen: „Jo. Vždycky se snažíte to udělat co nejlépe a naštěstí to dnes stačilo.”
Jenson Button: „Poslední závody jsi vyhrával na rychlých a plynulých okruzích jako je Sepang, a pak okruh s častými rozjezdy a brzděním jako je Singapur. Vypadá to, že máte navrch, ať dojedete kamkoliv.”
Max Verstappen: „Poslední závody pro nás byly pozitivní, což je skvělé vidět. Máme v týmu spoustu motivace zkusit přivézt další výsledky. Je to skvělá skupina lidí a užívám si práci s nimi a snad si ještě užijeme trochu zábavy do konce roku.”
Charles Leclerc (2.)
Jenson Button: „Vypadalo to, že Maxovi na startu pořádně zatopíš. Skvělý start, tempo v prvním stintu vypadalo dost dobře, ale pak trochu polevilo.”
Charles Leclerc: „Ano, na začátku závodu jsme byli docela silní, ale pak jsme v prvním stintu začali docela odpadávat. Pak jsme udělali trochu jinou strategii se safety carem než Max, věřil jsem v ní až do konce, ale na začátku posledního stintu jsem na to opravdu tlačil a pak začal odpadávat. Ale dal jsem tomu všechno a ničeho nelituju. Nemyslím si, že jsme dnes mohli udělat více, snad být více agresivní na startu, ale tak to prostě je.”
Jenson Button: „Poslední závody jsi mluvil o tom, že nemáte takové tempo, jako ostatní vepředu. Pořád máš takový pocit, i po tomto závodě? Max samozřejmě vyhrál závod, ale zdálo se, že jste blíže a jste před Mercedesem a McLarenem.”
Charles Leclerc: „Pořád si to myslím, i když je pravda, že jsme přinesli nějaké menší novinky na auto, které možná pomohly udělat další krok kupředu. Ale nestačí to. Budeme na to tlačit až do úplného konce a pořád máme nějaké novinky, které chceme přinést, abychom byli na takové úrovni. Ale myslím si, že jsme dnes měli celkově dobré tempo.
Andrea Kimi Antonelli (3.)
Jenson Button: „Zdálo se, že to byl pro tebe tichý závod, až najednou tichý nebyl. Najednou to byla samá akce. Jaké to pro tebe bylo? Máš pódium, z toho jsme asi všichni docela překvapení, ale opět jsi to dotáhl zezadu, jako to vždy děláš.”
Andrea Kimi Antonelli: „Byl to těžký závod, ale za pódium jsem šťastný. Dokázal jsem nakonec využít souboje Landa (Norrise) a Lewise (Hamiltona) a předjet je oba. Získat třetí místo je pro tým skvělý výsledek a jsem s tím spokojený.”
Jenson Button: „Určitě je příjemné stát na pódiu. A musím ti něco říct. Příští závod v Austinu bys mohl získat mistrovský titul. Jaký to je pocit?”
Andrea Kimi Antonelli: „Můžu? Vážně? No, tak s tím si nebudeme dělat hlavu. Pokusíme se mít co nejlepší víkend a dokončíme to.”