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Výhra pro obě strany. Hokejový Třinec chce proměnit zavedená extraligová pravidla

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Dennívýzva
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Dopolední zápas s Karlovými Vary vyprodal Třinci arénu a pomohl oběma klubům. Oceláři z něj teď chtějí udělat argument pro jiné plánování celé extraligy.
Výhra pro obě strany. Hokejový Třinec chce proměnit zavedená extraligová pravidla

Výhra pro obě strany. Hokejový Třinec chce proměnit zavedená extraligová pravidla

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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