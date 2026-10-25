Výhra pro obě strany. Hokejový Třinec chce proměnit zavedená extraligová pravidla

Neděle 25. října, půl jedenácté dopoledne. Ve WERK ARENĚ se místo obvyklého večerního ruchu schází plný stadion, rodiny s dětmi a fanoušci, kteří si kvůli hokeji přivstali. Lídr tabulky hostí třetí Karlovy Vary, rozhoduje Daniel Kurovský v 51. minutě a Oceláři vyhrávají 2:1. Hráči Energie pak sedají do autobusu a domů dorazí ještě týž den, ne nad ránem. Za neobvyklým začátkem stojí obchod, který podle Třince přinesl výhodu oběma klubům. A Oceláři ho nechtějí nechat u jednoho utkání. Chtějí s ním otevřít debatu o tom, jak extraliga skládá své hrací dny, časy a rozlosování.
Výměna, která začala v prosinci
Kořeny celé věci sahají o dva měsíce dopředu. Třinec čeká v prosinci domácí dvojzápas v neděli a v pondělí s Kometou a Plzní a před ním venkovní utkání v Karlových Varech, původně naplánované na pátek. Oceláři chtěli zápas posunout na čtvrtek, aby hráči získali den navíc na regeneraci.
Karlovy Vary nejdřív odmítly. Pátek je pro kluby z hlediska návštěvnosti jeden z nejatraktivnějších termínů a nikdo se ho nevzdává rád. Třinec proto nabídl protislužbu: svůj domácí nedělní zápas s Energií posunul na 10:30. Hosté tak nemuseli po utkání strávit noc v autobuse cestou přes celou republiku a měli víc času před úterním domácím zápasem.
Sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek popsal dohodu v rozhovoru pro klubový web. Na první pohled jde o drobnou výměnu termínů mezi dvěma kluby. Podle nás se v ní ale skrývá něco víc: ukázka, že rozpis se dá skládat chytřeji, když se kluby místo přetahování dohodnou.
Vyprodáno dřív, než padl první gól
Třinec bral nedělní dopoledne jako test. Před zápasem neměl jistotu, že netradiční čas diváci přijmou. Odpověď přišla rychle: po oznámení dopoledního začátku volná místa podle klubu „prakticky okamžitě“ zmizela. Pokud jde o předprodej, šlo po derby s Vítkovicemi o nejžádanější domácí utkání sezony.
Peterek nezastírá, že ne všichni byli nadšení. Klub četl i negativní reakce, některé fanoušky netradiční čas zaskočil a ne každému vyhovuje. Pozitivní ohlasy ale podle něj převážily. Třinec navíc vidí v dopoledních zápasech cestu k rodinám s dětmi. Malý fanoušek zvládne dopolední program snáz než večerní utkání a rodině po hokeji zbude volné odpoledne.
Teď přichází fáze, která rozhodne o váze celého experimentu. Klub chce vyhodnotit předprodej, skutečnou návštěvnost, atmosféru, televizní sledovanost i názory fanoušků a výsledky shrnout do studie pro Asociaci profesionálních klubů. Předložit ji má „v příštích dnech“, přesné datum zatím chybí. Peterek zároveň brzdí: ukvapené závěry po jednom zápase dělat nechce.
To je rozumný postoj. Pokud se ale v datech potvrdí kombinace vyprodané arény, televizního okna bez konkurence a menší cestovní zátěže, získá Třinec argument, který váží víc než nápad jednoho funkcionáře.
Pět zápasů najednou, nebo pět za sebou
Jádro třineckého návrhu nemíří na žádný paragraf. Dopolední zápasy extraliga nezakazuje. Oceláři zpochybňují zaběhnutý zvyk, kdy se utkání kupí do stejných dnů a blízkých časů.
Stačí se podívat na oficiální rozpis Tipsport extraligy. Ve 14. kole po třineckém dopoledni následovaly tři zápasy v 16:00, jeden v 17:00 a jeden v 17:30. Ještě hustší bylo 5. kolo 27. září, kdy se sedm utkání vměstnalo do časů 16:00, 16:30 a 17:00. Fanoušek u televize si v takové chvíli musí vybrat jeden zápas a o ostatní přichází. Peterek tvrdí, že si kluby takto navzájem berou pozornost a že se to promítá do televizních čísel. Nezávisle vyčíslený dopad zatím veřejně k dispozici není, jde o tvrzení Třince.
Co by tedy Oceláři chtěli místo toho:
- víkendové bloky od dopoledne do večera, se čtyřmi až pěti zápasy za sebou,
- celodenní televizní studio, které by diváka provádělo hokejovou sobotou či nedělí,
- dopolední nedělní termíny jako běžnou součást nabídky,
- využití prosince a ledna, kdy domácí fotbalová liga stojí a víkend patří jen hokeji,
- užší koordinaci s hlavním televizním vysílatelem.
Inspirace leží za humny. Fotbalová Chance Liga má v sezoně 2026/2027 víkend rozložený do několika oken. V úvodních sedmi kolech se hraje v sobotu v 17:00 a 20:00 a v neděli v 15:00, 17:00 a 20:00, od osmého kola pak v sobotu v 16:00 a 19:00 a v neděli ve 13:00, 15:30 a 18:30. Divák Oneplay může sledovat více utkání během jednoho dne a souběžné zápasy zvládá funkce Multidimenze.
Třinecký zápas si mezitím vlastní okno vyzkoušel: Oneplay ho vysílal v bloku od 10:15 do 13:00 a v tu chvíli neměl v extralize konkurenci. Přesně to je podle nás podstata návrhu. Liga by přestala soupeřit sama se sebou o téhož diváka a začala by víkend plánovat jako celodenní produkt.
Tripy jako v NHL
Druhá polovina návrhu se týká silnic. Třinec patří mezi kluby s nejdelšími cestami v soutěži a zápasy v Čechách pro něj znamenají hodiny v autobuse, hotely a narušenou regeneraci. Téma pro Oceláře není nové. Už před rokem Peterek pro iSport říkal, že by klub zápasy ve dvou po sobě jdoucích dnech, takzvané back-to-back, uvítal.
Model, který má na mysli, zná zámořská NHL. Tam se vzdálená utkání skládají do venkovních sérií, takzvaných tripů, a domácí zápasy do souvislých bloků. V sezoně 2026/2027 mají nejdelší tripy sedm zápasů a třeba Pittsburgh odehraje 15 dvojic zápasů ve dvou po sobě jdoucích dnech. Extraliga samozřejmě takové vzdálenosti nemá. Princip se ale přenést dá: spojit cestu do Karlových Varů s utkáním v Plzni nebo v Litvínově místo dvou samostatných cest tam a zpět.
Model back-to-back má i stinné stránky. Dvě utkání ve dvou dnech zvyšují krátkodobou zátěž, ubírají čas na trénink a vyžadují sladit haly, hotely i fanoušky zvyklé na jiný rytmus. Peterek oponuje, že při dobře naplánovaném tripu může dvojzápas regeneraci paradoxně pomoct. Tým se vrátí domů dřív a nečeká zbytečně v hotelu mezi zápasy.
Dnes si kluby podobné tripy musí skládat samy. Přes léto obvolávají soupeře s prosbami o výměnu pořadatelství a spoléhají, že jim někdo vyjde vstříc. Třinec se podle Peterka snaží téma rozlosování na půdě APK otevřít už několik let, zatím marně. Proč, neuvádí. Oceláři navíc tvrdí, že by systémové řešení pomohlo i klubům z Čech, které musejí jezdit do Třince a Vítkovic. Zda to ostatní kluby vidí stejně, zatím veřejně nezaznělo.
Proč na tom záleží právě teď
Načasování není náhodné. Extraliga stojí před největší změnou obchodního modelu za poslední roky. Valná hromada APK 5. srpna 2026 schválila, že od sezony 2028/2029 bude marketingová a audiovizuální práva prodávat v samostatných balíčcích. Pro hlasovalo 12 klubů, jeden byl proti a jeden se zdržel. Tendry měly podle tehdejší zprávy přijít na konci roku 2026. V polovině října pak APK uzavřela smlouvu s agenturou BPA sport marketing jako servisním partnerem pro období 2028 až 2032, strategické řízení práv si ale ponechává ve vlastních rukou.
Peterek otevřeně říká, že třinecké téma bude rezonovat právě kvůli blížícímu se výběrovému řízení. Logika je prostá. Televize platí za pozornost diváků. Pět zápasů, které se navzájem kanibalizují, má podle Třince menší hodnotu než pět zápasů, z nichž každý dostane vlastní čas na obrazovce. Víc samostatných oken by znamenalo víc prostoru pro partnery, celodenní studio a lepší vyjednávací pozici ligy.
Jde Třinci o celou soutěž, nebo o vlastní prospěch? Nejspíš o obojí. Nejdelší cesty a nejvyšší náklady na hotely nese právě on. Peterek ale zdůrazňuje, že debatu nechce vést jen ve prospěch Ocelářů. APK už v otázce práv ukázala, že zaběhnutý model umí změnit. Jestli k tomu dojde i u rozpisu, rozhodnou čísla ze studie a ochota ostatních klubů vzdát se jistoty pátečních večerů.
Karlovy Vary se nechaly přesvědčit jedním autobusem, který nemusel jet přes noc. Celou ligu bude Třinec přesvědčovat tabulkami s návštěvností a sledovaností. Pokud budou mluvit stejně jasně jako vyprodaná aréna v půl jedenácté dopoledne, může se neděle s hokejem od rána do večera stát běžnou součástí extraligového víkendu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek