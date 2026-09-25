Sedm minut po startu se v kabině objevil kouř. Letadlo se 144 cestujícími se muselo okamžitě vrátitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sedm minut po startu se v kabině objevil kouř. Letadlo se 144 cestujícími se muselo okamžitě vrátit
Sedmdesát lidí muselo v noci opustit osmipatrový hotel v řeckém Pireu poté, co se budovou začal šířit kouř....
Boeing 737-800 na letu z italské Pisy do skotského Prestwicku přistál po sérii nezdařených pokusů a odklonů...
Okolí chorvatské Rijeky zasáhl ve čtvrtek 24. září rozsáhlý kouř z požáru v průmyslové zóně Kukuljanovo....
Téměř polovina českých řidičů připouští, že by si během jízdy přečetla příchozí zprávu na telefonu. Dalších...
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