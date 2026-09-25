Soused nesekl trávu celé léto a teď dluží obci desítky tisíc. Zákon, o kterém většina majitelů zahrad neví, ale platí pro každého

Sekání trávy je pro mnohé relaxační činnost spojena s pohybovou aktivitou, pro jiné ale nepříjemná povinnost, která je zkrátka součástí vlastněné nemovitosti. Ať už patříte do jedné či druhé skupiny, vězte, že už jen to, že se o trávník staráte, vám šetří nemalé peníze
. Tato povinnost je v mnoha obcích dána vyhláškou. Mnoho obcí si vyhláškou upravuje také zákaz této aktivity v neděli, kdy se ctí klid. To bylo například porušeno zaměstnanci Povodí Moravy ve Starém městě, uvádí web Deník. Vyznejte se v zákonech
Tuto aktivitu upravuje zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a není na škodu si jej pročíst, vlastníte-li nemovitost spojenou s travním porostem. Tento zákon mimo jiné zakazuje šíření plevele a jiných
invazivních rostlin, které mají snahu přehlušit ostatní zeleň. Mezi nejhorší plevele vůbec patří docela nevinně vypadající svlačec, který se ale velmi rychle množí pomocí semen, o čemž Chalupáři-Zahrádkáři také informovali. S čím ovšem já bojuji nejvíce je bolševník, který je velmi obtížné vymýtit. Zdroj fotografie: Depositphotos Častým sekáním se trávník také zbavuje plevele.
Své o tom ví také pan Ondřej M. z Domažlic, majitel stavební parcely:
„ Tenhle plevel mi byl čert dlužen. Koupil jsem poměrně zanedbaný pozemek a bolševník je všude . Bohužel vím, že se jej nedá úplně zbavit, věřím ale, že kdyby se o půdu předtím někdo poctivě staral, nedošlo by k takovému rozšíření.“ Svědomitý občan se pokutě vyhne
Podle zákona má každý povinnost starat se o zeleň na svém pozemku a udržovat pořádek a čistotu tak, aby nenarušoval podobu obce. Nedodržujete-li ale zákon, může vám
obec napařit pokutu dosahující částky až 30 000 Kč. V případě, že to nerespektuje právnická osoba pak hrozí sankce až do výše 500 000 Kč, říká web Lidovky. A to už je opravdu pořádná částka. Zdroj fotografie: Depositphotos Zahradní práce obnáší, mimo jiné, také starost o trávník. Pozor, o svůj pozemek je nutné se starat, vyhnete se tak sankci.
Nakoukněte tedy do vyhlášky vaší obce, kde se dozvíte podrobnosti o tom, jak to funguje u vás a udržujte trávník v dobrém stavu. Například jeho sekání v době největšího parna se rozhodně nevyplatí, spálí se a vzniknou velmi
nevzhledné skvrny, jak Chalupáři-Zahrádkáři už psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři