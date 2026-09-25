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Soused nesekl trávu celé léto a teď dluží obci desítky tisíc. Zákon, o kterém většina majitelů zahrad neví, ale platí pro každého

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Sekání trávy je poměrně příjemnou činností. Pokud ji ale neděláte dostatečně často, koledujete si o opravdu tučnou pokutu.
Soused nesekl trávu celé léto a teď dluží obci desítky tisíc. Zákon, o kterém většina majitelů zahrad neví, ale platí pro každého

Soused nesekl trávu celé léto a teď dluží obci desítky tisíc. Zákon, o kterém většina majitelů zahrad neví, ale platí pro každého

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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