Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Motorkář po havárii nevěděl, co se stalo. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vážná dopravní nehoda motorkáře zaměstnala záchranáře na Strakonicku. Krátce před druhou hodinou vyrazily k nehodě u Velké Turné hned tři posádky, rychlá zdravotnická pomoc z Písku, lékařský vůz rendez-vous a také vrtulník letecké záchranné služby Kryštof 13.
Motorkář po havárii nevěděl, co se stalo. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

Motorkář po havárii nevěděl, co se stalo. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

Zdroj: ZZS Jihočeského kraje
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Motoristé roznášejí po Budějcích falešné pokuty. Předvolební kampaň prověřuje policie
Motoristé roznášejí po Budějcích falešné pokuty. Předvolební kampaň prověřuje policie
Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistu
Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistu

Nebezpečná jízda řidiče BMW v Týně nad Vltavou skončila nehodou. Při driftování svůj vůz otočil do...

Motýlí klenot u Jordánu. Vzácný modrásek se objevuje v Táboře
Motýlí klenot u Jordánu. Vzácný modrásek se objevuje v Táboře

Na slunné stráni nedaleko Jordánu v Táboře se ukrývá pozoruhodné přírodní bohatství. Právě tady se...

Hřiště na Sokoláku čeká velká proměna. Přibude trampolína i vodní prvek
Hřiště na Sokoláku čeká velká proměna. Přibude trampolína i vodní prvek

Dětské hřiště na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích čeká kompletní obnova. Dominantou hřiště bude...

Z hlubin Lipna vystoupily náhrobky. Připomínají obyvatele zaniklé Dolní Vltavice
Z hlubin Lipna vystoupily náhrobky. Připomínají obyvatele zaniklé Dolní Vltavice

Ustupující hladina Lipna odkryla náhrobky někdejších obyvatel Dolní Vltavice, zaniklé obce, kterou před...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.