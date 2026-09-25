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Pyrotechnika v Horácké aréně: Jihlavská policie hledá fanoušky, poznáte je?

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Policisté se nadále věnují případu použití pyrotechniky, ke kterému došlo na hokejovém utkání Dukly Jihlava s Kometou Brno v polovině srpna. Hledají fanoušky z kamerových záznamů.
Pyrotechnika v Horácké aréně: Jihlavská policie hledá fanoušky, poznáte je?

Pyrotechnika v Horácké aréně: Jihlavská policie hledá fanoušky, poznáte je?

Zdroj: HC DUkla Jihlava, Policie ČR (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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