Pyrotechnika v Horácké aréně: Jihlavská policie hledá fanoušky, poznáte je?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pyrotechnika v Horácké aréně: Jihlavská policie hledá fanoušky, poznáte je?
Budova Oblastní galerie Vysočiny v centru Jihlavy se dnes otevře po výrazné rekonstrukci, která trvala přes...
Také Pelhřimov dlouhodobě bojuje s nedostatkem zubařů. Situace se během nadcházejících týdnů mírně zlepší,...
Po prázdninových opravách průtahu Jihlavou zbývá dokončit poslední úsek v Žižkově ulici. Hejtmanství předem...
Až pětileté vězení hrozí čtyřiadvacetiletému muži, který lidem v Jihlavě a ve Stonařově distribuoval...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →