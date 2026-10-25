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Video: Ve StarDance končí Hana Dvorská. Eben si rýpl do Babišovy vlády

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Nejstarší účastnice letošní taneční soutěže StarDance kaskadérka Hana Dvorská (66) vypadla v sobotním třetím kole.
Hanka Dvorská a Michal Kurtiš vypadli ve třetím kole soutěže StarDance 2026

Hanka Dvorská a Michal Kurtiš vypadli ve třetím kole soutěže StarDance 2026

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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