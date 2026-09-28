Video: Polák sjel Mt. Everest na lyžích

Video: Polák sjel Mt. Everest na lyžíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jachtě Šeherezáda, která je prostřednictvím bývalého šéfa ruské státní ropné společnosti Rosněfť, jenž...
Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá řešit nedostatek pitné vody na Ukrajině, kde v Pereshchepynské oblasti...
Hned na úvod zmíním, že se vlastně jedná o samosprávný ostrov pod britskou korunou u francouzského pobřeží....
Česká sázková kancelář se plácla přes kapsu a sportovním klubům nabídne peníze na šetrnější hospodaření...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →