Dostihy ve Velké Chuchli rád navštěvoval prezident Masaryk. Závodiště se stalo významným i pro české letectví

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Dostihy ve Velké Chuchli rád navštěvoval prezident Masaryk. Závodiště se stalo významným i pro české letectvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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O dnešním státním svátku máme důvodů k oslavám hned několik, jedním z nich je i dostihové závodiště v pražské Chuchli. Je tomu totiž 120…
Derby22_finis
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