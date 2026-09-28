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Dostihy ve Velké Chuchli rád navštěvoval prezident Masaryk. Závodiště se stalo významným i pro české letectví

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Dennívýzva
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O dnešním státním svátku máme důvodů k oslavám hned několik, jedním z nich je i dostihové závodiště v pražské Chuchli. Je tomu totiž 120…
Derby22_finis

Derby22_finis

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