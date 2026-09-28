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Ještě v roce 1995 přibývaly telefonní budky. Na domácí linku se čekalo průměrně dva a půl roku

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Ještě v roce 1995 veřejné telefony v Česku přibývaly. Dobová zpráva a údaje ČTÚ ukazují, proč byly potřeba a jak jejich provoz skončil.
Opuštěná telefonní budka u cesty v Kuřimském Jestřabí

Opuštěná telefonní budka u cesty v Kuřimském Jestřabí

Zdroj: Roman Mifek / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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