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Oprava silnice v Hranicích omezí provoz na dva týdny

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Dennívýzva
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Řidiči projíždějící Hranicemi na Přerovsku se od pondělí 5. října připraví na dopravní omezení. Na silnici I/47 v Olomoucké ulici začne oprava vozovky, která…
ridic-auto-nehoda

ridic-auto-nehoda

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