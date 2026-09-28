Z dcery Jiřího Korna vyrostla krásná žena: Kristina se vydala vlastní uměleckou cestou a dokonce už je maminkou

Jiří Korn si své soukromí dlouhodobě střeží. Jeho dcera Kristina se ale vydala vlastní uměleckou cestou a dnes působí jako profesionální tanečnice. Z Jiřího Korna už také udělala dědečka.
O rodině Jiřího Korna se toho veřejně neobjevuje zase tolik. Z manželství s Kateřinou Kornovou má dvě děti, dceru Kristinu a syna Filipa. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili především na jeho dceru Kristinu, která se vydala na uměleckou dráhu a dnes působí jako tanečnice v Baletu Národního divadla.
Z malé Kristiny vyrostla profesionální tanečnice
Kristina Kornová se nevydala přesně ve stopách svého otce jako zpěvačka, k umění ale měla blízko od dětství. Už jako malá doma tančila na muzikál Dracula a podle vlastních vzpomínek znala jeho písně nazpaměť. Její maminka Kateřina si všimla, že má dobrý rytmus, a přihlásila ji do folklorního souboru Valášek. Právě tam si Kristina uvědomila, že jeviště je místo, kde se cítí dobře.
Později vystudovala taneční obor a dostala se až do Baletu Národního divadla, kde dnes působí jako demisólistka. Tanec se tak stal nejen její profesí, ale i způsobem, jakým se sama vyjadřuje. V rozhovoru pro Blesk pro ženy například mluvila o tom, že jí balet pomohl naučit se prostřednictvím pohybu vyjadřovat emoce.
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Kristina si mezitím vytvořila také vlastní rodinu. Je maminkou malé dcery a právě mateřství je pro ni v posledních letech další důležitou součástí života. V letošním rozhovoru přiznala, že ji nejvíc dojímá sledovat, jak její dvouletá dcera dělá nové pokroky. Z Jiřího Korna se tak mezitím stal dědeček.
O Filipovi se v rodině mluvilo otevřeně
Jiří Korn a Kateřina Kornová mají také syna Filipa, který se narodil o čtrnáct měsíců před Kristinou. Jeho život od začátku provázely zdravotní komplikace a Kateřina o nich v minulosti veřejně mluvila. Péče o syna proto pro rodinu znamenala náročné období.
Kateřina Kornová v rozhovoru pro iDnes vzpomínala na dobu, kdy byly děti ještě malé, jako na velmi intenzivní. Zároveň ale zdůrazňovala, že mezi sourozenci vzniklo silné pouto. Kristinu tehdy popsala jako Filipova „tahouna a bodyguarda“ a říkala, že na sebe byli odmala hodně fixovaní.
Blízký vztah podle všeho přetrval i do dospělosti. Filip přitom zůstává víceméně mimo pozornost médií, jeho maminka ho ale občas bere i do společnosti. Letos spolu například dorazili na akci Muž roku, kde se podle Kateřiny Kornové zdravil se všemi, které znal, a cítil se mezi lidmi dobře.
Jiří Korn zůstal otcem i po rozvodu
Manželství Jiřího a Kateřiny Kornových se nakonec rozpadlo, jejich společná rodičovská role tím ale neskončila. Kateřina v minulosti zdůrazňovala, že po rozchodu na děti nezůstala sama a že Jiří zůstal dobrým otcem, který jí s péčí o Kristinu a Filipa pomáhal. „Jako máma a táta jsme fungovali, ale jako partnerům by nám to nešlo,“ popsala jejich tehdejší vztah.
Dnes už mají jejich děti vlastní životy. Kristina se věnuje tanci, vychovává malou dceru a pokračuje v profesní dráze, kterou si vybudovala mimo stín slavného otce. Filip naopak zůstává mimo pozornost médií a více se objevuje po boku své maminky.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Z dcery Jiřího Korna se stala tanečnice a maminka: Kristina má se slavným otcem blízký vztah byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.