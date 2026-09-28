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Z Frýdku do Chicaga. Z rodiny židovských podnikatelů pocházel světově proslulý vědec

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Na jméno Benno Landsberger si dnes mnoho lidí z Frýdku-Místku nevzpomene. Přitom šlo ve své době o světově známého vědce, který se věnoval neobvyklému oboru - asyrologii. Jeho život dnes představí další díl seriálu Drbna historička.
Z Frýdku do Chicaga. Z rodiny židovských podnikatelů pocházel světově proslulý vědec

Z Frýdku do Chicaga. Z rodiny židovských podnikatelů pocházel světově proslulý vědec

Zdroj: Lipská univerzita
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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