Z Frýdku do Chicaga. Z rodiny židovských podnikatelů pocházel světově proslulý vědec

Jméno Benno Landsberger se vybaví jen málokomu z Frýdku-Místku, když přemítá nad nejslavnějšími rodáky. Přesto byl syn židovského podnikatele světově známou osobností své doby. Dnes po významné židovské komunitě, která byla ve Frýdku a Místku pevně usazena pravděpodobně někdy od 17. století, ve městě mnoho významných památníků nenajdeme. Výjimkou je částečně dochovaný židovský hřbitov.
Jejich historii násilně přetrhal holokaust, a kdo genocidu přežil odcestoval raději do Izraele až na několik lidí, kteří svou židovskou identitu zapřeli. Přesto se židé zásadním způsobem podepsali pod dějinami města a to zejména svou podnikatelskou aktivitou. Známý Slezan byl podnik založený židovskou rodinou Landsbergrů a právě do této rodiny se roku 1890 narodil Benno.
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Jeho otec Leopold byl ovlivněn Haskalou, čili jakýmsi židovským osvícenstvím, které konzervativní náboženství otevíralo směrem k intelektuálnímu rozvoji oproštěnému od ortodoxních náboženských praktik. Bennovi se tak dostalo vynikajícího vzdělání nejprve na frýdeckém gymnáziu a posléze na univerzitě v Lipsku.
V rodině bohatých podnikatelů nebyl problém vydržovat syna na studiím v poměrně vzdáleném německém městě. Jelikož právě oblast starověké Mezopotámie je dějištěm části starozákonních příběhů, s tím že Palestina byla posléze součástí babylonské i asyrské říše, vydal se Benno právě tímto směrem.
Po 1. světové válce, kde sloužil na východní frontě, mu v Lipsku umožnili se habilitovat a stal se zde docentem a mimořádným profesorem orientalistiky, po krátkém intermezzu na univerzitě v Marburgu mu v roce 1929 Lipsko otevřelo brány k řádně profesuře (tedy mohl na univerzitě působit „na plný úvazek“).
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Dlouho se však z prestižní pozice neradoval, protižidovské zákony nacistů mu univerzitní vyučování v roce 1933 zakázaly, stejně jako všem ostatním židům. V toku dějin mířících ke katastrofě za níž miliony židů zaplatily životem dostal nabídku vyučovat na nově zřízené univerzitě v Ankaře, kde zůstal až do roku 1945 a následně se přesunul na univerzitu v Chicagu, kde vyučoval o starověké Mezopotámii až do své smrti.
Na rodný kraj však ani tento světoběžník nezapomněl a pravidelně se vracel, zejména aby relaxoval turistikou na horských stezkách Beskyd, ale třeba i v Krkonoších. Pozapomenutého Benna Landsbergra si však dodnes připomínají odborníci na starověkou Asýrii, jako průkopníka tohoto oboru, který přišel s klíčovými teoriemi o původu starověkých Sumerů prostřednictvím analýzy jejich kalendáře.