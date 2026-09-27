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Ruská jachta za 600 milionů eur má problém: minulý týden skončil její servis a účet dál poroste

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Jachtě Šeherezáda, která je prostřednictvím bývalého šéfa ruské státní ropné společnosti Rosněfť, jenž figuruje jako formální vlastník, spojována i s Vladimírem Putinem,…
Projekt_Lightning_Screenshot_DrDuu

Projekt_Lightning_Screenshot_DrDuu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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