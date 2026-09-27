Ruská jachta za 600 milionů eur má problém: minulý týden skončil její servis a účet dál poroste

Jachtě Šeherezáda, která je prostřednictvím bývalého šéfa ruské státní ropné společnosti Rosněfť, jenž figuruje jako formální vlastník, spojována i s Vladimírem Putinem, minulý týden (16.9.) skončila smlouva na servis a údržbu s italskou společností The Italian Sea Group (TISG). Italská firma se sama potýká s vážnými finančními problémy. Za čtyři roky zmrazení jachty v Itálii se na její provoz a údržbu utratilo zhruba 40 milionů eur, tedy přibližně 10 až 12 milionů eur ročně. Kdo nyní zajistí další servis a především kdo ho zaplatí, není jasné.
Šeherezáda je 140 metrů dlouhá motorová superjachta postavená německou loděnicí Lürssen. Má ocelový trup a hliníkovou nástavbu, šest palub a na hladinu byla spuštěna v červnu 2020. Na palubě je 22 kajut pro 40 hostů, o jejich komfort se stará 94členná posádka. K technickému vybavení patří dva heliporty, kryokomora, sauna, hydro-masážní místnost, posilovna a vnitřní bazén s výsuvným dnem, který lze proměnit v taneční parket. Interiér zahrnuje také dvě VIP apartmá a samostatné apartmá majitele jachty.
Samotná údržba takové megajachty není zrovna levná záležitost. Pro srovnání: údržba 82metrové zabavené jachty Alfa Nero v Antiguě stála tento ostrovní stát přes 28 tisíc dolarů týdně. Tu úřady v Antiguě zabavili v březnu 2022, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu kvůli vazbám na ruského miliardáře Andreje Gurjeva, kterého USA v srpnu 2022 zařadily na sankční seznam jako člověka blízkého Vladimiru Putinovi. Jachta byla následně označena za opuštěnou a vláda Antiguy ji nabídla k prodeji. Prodána byla až po dvou letech za 40 milionů dolarů. Konečným kupcem (dříve o ni usiloval i Eric Schmidt z Googlu, který to kvůli právním sporům o vlastnictví nakonec vzdal) se podle pozdějších zjištění stali turečtí podnikatelé Robert a Ali Riza Yildirimovi, respektive jejich skupina Yildirim Group. Po dobu více než dvou let ale platila Antigua její provoz, posádku a údržbu, takže představovala pro tento malý ostrovní stát značnou finanční zátěž.
Údržba podstatně větší Šeherezády tak bude logicky ještě daleko nákladnější ve srovnání s jachtou Alfa Nero, i když ty nejnutnější náklady na údržbu zatím nikde zveřejněny nebyly. Pokud jde o celkové provozní náklady na jachty, tak zde platí obecné pravidlo, že ty tvoří kolem 10 % hodnoty plavidla ročně. Podle portálu The Insider stála megajachta Šeherezáda neuvěřitelných 600 milionů euro, tedy 14 miliard korun. Nutno ale dodat, že tohle není cena jen za údržbu, ale i za provoz lodi. Ta při této obrovské velikosti spotřebuje zhruba 1500-2500 litrů pohonných hmot za hodinu plavby neboli 50 tisíc litrů denně. Mimochodem spotřeba výletní lodi Harmony of the Seas je "jen" 5 tisíc litrů za hodinu plavby nebo kolem 100 tisíc litrů paliva denně. Ovšem to "jen" v uvozovkách je proto, že narozdíl od Šeherezády pojme 5.500 hostů + 2.200 členů posádky.
Pokud by současný formální majitel přestal náklady hradit, situace se komplikuje. U zmrazeného majetku má totiž stát povinnost zajistit jeho úschovu a zabránit jeho znehodnocení. Itálie by tedy v krajním případě mohla být nucena financovat alespoň nezbytnou ochranu a údržbu ze státních prostředků. Prodej jachty zatím oznámen nebyl. Sankční zmrazení znamená, že majitel nemůže jachtu jednoduše prodat ani s ní jinak obchodovat. Samotný stát ji také nemůže jen tak prodat, dokud pro to nebude odpovídající právní titul.
A pokud jde o společnost (TISG), která doposud zajišťovala servis této lodi a která se potýká s finančními problémy, tak ta dostala 11 nezávazných nabídek od potenciálních investorů. Ty počítají buď s převzetím části aktiv či podniku, nebo s odkupem podílu ve společnosti. TISG nabídky vyhodnotí a vyberou zájemce pro druhou fázi, v níž proběhne podrobnější prověrka společnosti. Závazné nabídky mají být předloženy do 15. října 2026.
Petr Dvořák
zdroj: Il Tirreno