Lak na nehty zatmelí řez na orchideji a zabrání hnilobě. Kdo ho nepoužije při množení, přijde o sazenici dřív, než pustí kořeny

Omladit orchidej je opravdu snadné. Ať už chcete získat novou zdravou sazenici, nebo zachránit orchidej chřadnoucí v důsledku nemoci,
tato metoda vám pomůže. Nespoléhejte se však jen na tradiční řešení a pozvěte si k ruce i trochu netradiční lak na nehty. Má totiž jednu opravdu důležitou funkci, jak píše web TheSpruce. Příprava na množení orchidejí
Než se pustíte do množení orchidejí, je nezbytné shromáždit potřebný materiál a připravit si sterilní pracovní prostor. Zde je popis toho, co budete potřebovat. A věřte nám – lak na nehty tu zaujímá opravdu přední místo.
Čistý, sterilní pracovní prostor Skalpel nebo ostrý, čistý nůž Lak na nehty (na utěsnění řezu) List aloe vera (pro zakořenění) Med Voda pokojové teploty Mech Sphagnum alias rašeliník (pro zakořenění) Průvodce krok za krokem omlazením orchidejí
Začněte výběrem listu na zdravé rostlině orchideje, který chcete použít k množení. Skalpelem nebo ostrým nožem proveďte čistý řez a
ujistěte se, že segment listu obsahuje část stonku. U starších orchidejí se pak vyplatí seříznout starší listy a trochu zkrátit i kořeny. Tak je omladíte, jak píše web GardenStead. Zdroj fotografie: Pixabay Na odříznutý konec listu naneste tenkou vrstvu laku na nehty.
Pokud množíte orchidej, která utrpěla vážné poškození kořenů, můžete při její záchraně postupovat stejně a odříznout všechny nemocné nebo poškozené části.
Po odříznutí listu jej důkladně omyjte v čisté vodě a jemně osušte. Poté na odříznutý konec naneste tenkou vrstvu laku na nehty. Ten slouží jako ochranná bariéra zabraňující infekci a hnilobě. A se zakořeněním skvěle pomůže i Aspirin z lékárny, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali. Rostliny zasaďte do nového substrátu
Ať už orchidej omlazujete prostřednictvím pouhých listů nebo se snažíte zachránit celou rostlinu, v dalším kroku postupujte stejně.
Rostlinný materiál jednoduše zasaďte do rašeliníku a jemně zalijte. Pro lepší zakořenění smíchejte gel s Aloe vera s medem a odříznuté konce listů nebo kořeny do tohoto roztoku namočte. Zdroj fotografie: Freepik Lak na nehty nepatří jen do kosmetické taštičky. Pokud ho použijete i při péči o orchidej, získáte vitální a nádherně kvetoucí rostlinu.
Pak už jen květináč s mechem a orchidejí postavte na polostinné teplé místo, občas poroste nebo zalijte a sledujte, jak před vašima očima klíčí nový život. A pokud nic nepokazíte, pak vám nové rostlinky do roka nebo do dvou také krásně vykvetou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři