Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Lak na nehty zatmelí řez na orchideji a zabrání hnilobě. Kdo ho nepoužije při množení, přijde o sazenici dřív, než pustí kořeny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lak na nehty nepatří jen do kosmetické taštičky. Pokud ho použijete i při péči o orchidej, získáte vitální a nádherně kvetoucí rostlinu.
Lak na nehty zatmelí řez na orchideji a zabrání hnilobě. Kdo ho nepoužije při množení, přijde o sazenici dřív, než pustí kořeny

Lak na nehty zatmelí řez na orchideji a zabrání hnilobě. Kdo ho nepoužije při množení, přijde o sazenici dřív, než pustí kořeny

Zdroj: Lori / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kdo sází zimní česnek příliš brzy, riskuje, že mu stroužky namrznou a na jaře nevyraší. Správný termín tu bude nejdřív za měsíc
Kdo sází zimní česnek příliš brzy, riskuje, že mu stroužky namrznou a na jaře nevyraší. Správný termín tu bude nejdřív za měsíc
Vypadá jako barevný korál a roste i ve štěrku. Nenápadný rozchodník, který na skalce vypadá lépe než většina kvetoucích trvalek
Vypadá jako barevný korál a roste i ve štěrku. Nenápadný rozchodník, který na skalce vypadá lépe než většina kvetoucích trvalek

Husté nízké růžice s masitými, vroubkovanými čepelemi, kde zelený střed přechází do širokého krémově...

Ostružiny na podzim potřebují tři kroky, které většina zahrádkářů vynechá. Kdo je neudělá, příští rok sklidí polovinu
Ostružiny na podzim potřebují tři kroky, které většina zahrádkářů vynechá. Kdo je neudělá, příští rok sklidí polovinu

Koncem září většina zahrádkářů ostružiny sklidí a keř opustí. Jenže právě teď se rozhoduje, kolik plodů...

Lopatkovec odmítá kvést? Pět bobkových listů z kuchyně ho přinutí nasadit bílé květy už za 14 dní
Lopatkovec odmítá kvést? Pět bobkových listů z kuchyně ho přinutí nasadit bílé květy už za 14 dní

Lopatkovec patří mezi oblíbené pokojovky díky svým elegantním, svěže zeleným listům a podmanivým bílým květům.

Zmačkaná kulička alobalu na dně květináče řeší 6 problémů najednou. Většina pěstitelů ji ale dává na špatné místo
Zmačkaná kulička alobalu na dně květináče řeší 6 problémů najednou. Většina pěstitelů ji ale dává na špatné místo

Pokud se našim pokojový rostlinám nedaří tak, jak byste si představovali, přidejte k nim alobal. Dokáže...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.