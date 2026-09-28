Milion chvilek vyzval na demonstraci na Staromáku k účasti ve volbách

Varovat měla také před tím, aby vládní strany získaly většinu v Senátu, a před hlasováním pro populisty a extremisty v komunálních volbách. Organizátoři svůj odhad počtu účastníků nesdělili, náměstí bylo z velké části zaplněné, ale zůstalo ze všech stran průchozí. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
Organizátoři na místě rozdávali letáčky, kde označovali Senát za hradbu proti koncentrování moci v rukou vládní většiny. „I váš hlas může pomoci zastavit Andreje Babiše a jeho vládu národního rozkladu v získání senátní většiny," uváděli. Zmiňovali, že v senátních volbách často rozhodují desítky hlasů, přitom dva roky kontroly a vyvažování činnosti vlády budou lidi stát jen dvě minuty u voleb.
Předseda spolku Mikuláš Minář řekl, že Senát je jednou z posledních institucí, které nepatří do holdingu Agrofert. Evropská komise nedávno v dopise českým úřadům uvedla, že opatření přijatá k řešení Babišova možného střetu zájmů nepovažuje za dostatečná. Babiš už dříve řekl, že Agrofert po vložení do svěřenského fondu nevlastní a postoj komise ho nezajímá. „My se nedáme a přičiníme se, aby nejpozději v roce 2029 dopadl Andrej Babiš stejně jako velký přítel Viktor Orbán v Maďarsku," odkázal Minář na nedávnou Orbánovu volební porážku. Další demonstrace se podle něj uskuteční nejpozději 17. listopadu.
Vystupující kritizovali nejen Babišův přístup ke střetu zájmů, ale také vládou plánované zrušení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím poplatků či útoky představitelů kabinetu na prezidenta, média, justici a aktivní občany. Kritika mířila také na přístup kabinetu k bezpečnosti včetně zrušení odboru strategické komunikace státu na úřadu vlády.
Zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny bývalé vlády Petra Fialy (ODS) Tomáš Kopečný varoval, že ruská agrese vůči evropským zemím včetně ČR se bude zhoršovat. „Uvidíme více útoků, více výbuchů a možná i mrtvých," uvedl. Klíčové je podle něj nebát se. Kabinet bezpochyby pro odolnost a bezpečnost nedělá dost, lidi ale nespasí žádná vláda, protože síla společnosti je v tisících decentralizovaných hlasech a iniciativách, míní.
Někteří demonstranti dorazili v Den české státnosti s národními vlajkami, k vidění byly i vlajky Ukrajiny a Evropské unie. Další lidé si přinesli transparenty s texty Stop Burešově rudohnědému zadlužovacímu panoptiku!, Česká televize a rozhlas nejsou hračky, ale jsou tu pro nás, Demonstrace skončí až pádem Babišovy vlády či Dvě komory, více kontroly.
Akce konaná v den svatováclavského svátku měla rovněž připomenout odkaz československého a českého prezidenta Václava Havla u příležitosti 90. výročí od jeho narození, které bude 5. října. Spolek Milion chvilek nazval manifestaci Václave, svobodu udržíme!
V senátních volbách, které se konají každé dva roky, budou voliči v říjnu obsazovat třetinu z 81 křesel a rozhodnou zprostředkovaně o tom, kdo horní parlamentní komoru povede a které frakce v ní budou mít většinu. K tomu čtveřici bývalých koaličních stran a hnutí stačí zisk čtyř křesel, případně jen dvou při započtení dvou senátorů SEN 21, kteří mandát letos neobhajují. Nynější vládní hnutí ANO a SPD by potřebovaly vyhrát dohromady ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v Senátu nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali.
Nejvíce, a to celkem 11 křesel, obhajují Starostové, devět mandátů pak klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15.