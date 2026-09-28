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Milion chvilek vyzval na demonstraci na Staromáku k účasti ve volbách

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Dennívýzva
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Kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) a kroků jeho vlády dominovala projevům na demonstraci, kterou dnes uspořádal na Staroměstském náměstí v Praze spolek Milion chvilek. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především vybízet k účasti v nadcházejících volbách.
Milion chvilek vyzval na demonstraci na Staromáku k účasti ve volbách

Milion chvilek vyzval na demonstraci na Staromáku k účasti ve volbách

Zdroj: Milion chvilek pro demokracii
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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