Skandál policie, četla lidem zprávy z WhatsAppu, aniž by prolomila šifrování. Stačila jí funkce, kterou užívají miliony lidí

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Skandál policie, četla lidem zprávy z WhatsAppu, aniž by prolomila šifrování. Stačila jí funkce, kterou užívají miliony lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Německá policie připojila svůj počítač k cizím účtům jako další autorizované zařízení. Šifrování zůstalo nedotčené, a přesto četla vše.
WhatsApp ikona, mobil
Zdroj: Pexels
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