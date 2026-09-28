OKTAGON 94 zlomil rekord na RTL. Přenos v jednu chvíli sledovalo až 922 tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94 zlomil rekord na RTL. Přenos v jednu chvíli sledovalo až 922 tisíc lidí
Frédéric Vosgröne ve Frankfurtu poprvé v kariéře prohrál, když ho Karlos Vémola ukončil ve druhém kole....
Robert Pukač po porážce s Jaimem Corderem potvrdil zlomeninu očnice. Slovenský bojovník musí na operaci a...
Karlos Vémola ve Frankfurtu zastavil dosud neporaženého Frédérica Vosgröneho ve druhém kole. Po dominantním...
Jakub Jíra odhadl, že kompletní příprava jednoho galavečera Clashe může vyjít na 15 až 25 milionů korun....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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