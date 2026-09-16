Větrníky se šlehačkovým krémem a hořkou čokoládou: Zlatavý dezert z odpalovaného těsta

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Větrníky se šlehačkovým krémem a hořkou čokoládou: Zlatavý dezert z odpalovaného těstaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Větrníky jsem si vždycky kupovala v cukrárně, protože jsem si říkala, že odpalované těsto je záležitost pro profíky. Pak přišel jeden deštivý víkend a já konečně sebrala odvahu. Výsledek mě přesvědčil, že jsem čekala zbytečně dlouho.
Fotografie k větrníkům
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Zlatavé větrníky plněné šlehačkovým krémem a zalité hořkou čokoládou. Odpalované těsto, které vypadá složitě, ale odpustí víc chyb než jiné
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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