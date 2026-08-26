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Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek

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Po dobrém obědě u nás často přijde chuť na něco sladkého ke kávě, ale ne pokaždé se mi chce pouštět do velkého pečení. Právě tehdy dělám tyto čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem, které jsou rychlé, vypadají hezky na talířku a díky mandarinkám z kompotu mají svěží chuť. Odlišuje je jednoduchý postup: těsto jen nakrájím, potřu vodou, posypu vanilkovým cukrem a po upečení plním lehkým krémem ze smetany a mascarpone.
Obrázek k receptu na Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek

Obrázek k receptu na Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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