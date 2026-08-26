Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek

Po dobrém obědě, zvlášť v neděli odpoledne, přijde skoro vždycky chuť na něco sladkého. Ideálně domácího. Jenže ne pokaždé je nálada nebo čas začínat s větším pečením. V takovou chvíli se hodí mít v lednici listové těsto, ze kterého se dá připravit spousta věcí. Třeba tyhle rychlé čtverečky se šlehačkovým krémem. Na talíři vypadají až překvapivě dobře. A postup? Nic složitého: těsto nakrájím, potřu vodou, zasypu vanilkovým cukrem a po upečení plním lehkým krémem ze smetany a s kouskem mandarinky. mascarpone
Na tomhle receptu je sympatické hlavně to, jak snadno se přizpůsobí tomu, co je zrovna doma. Jednou použiju
z kompotu, jindy mandarinky broskve nebo pár malin. Když má zákusek vypadat trochu slavnostněji, lehce ho popráším moučkovým cukrem a podávám na menších dezertních talířcích. Nic víc v tom není.
Můj tip: Krém patří až do úplně vychladlého těsta. Jinak spodní vrstva rychle zvlhne a to křupnutí je pryč. Listové těsto je malý zázrak pro rychlé domácí moučníky
Listové těsto je jedna z těch surovin, které dávají smysl mít po ruce. V lednici, nebo v mrazáku. Za pár minut z něj může být slaný šnek,
i malý zákusek ke kávě. U podobných čtverečků se většinou pracuje jen s pár věcmi: štrúdl upečené těsto, šlehačkový nebo vanilkový krém a ovoce. Stejný základ se objevuje i v různých obměnách s třešněmi, vanilkovou šlehačkou nebo pudinkovým krémem. Recept na rychlé zákusky z listového těsta se šlehačkovým krémem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 18 – 22 minut Počet porcí: 8 až 10 čtverečků Celkový čas: zhruba 45 minut i s chladnutím Ingredience pro přípravu 1 balení listového těsta, asi 275–300 g 2 lžíce vody na potření 1 balení vanilkového cukru 250 ml smetany ke šlehání 250 g mascarpone 1–2 lžíce moučkového cukru podle chuti 1 plechovka mandarinek v kompotu 1 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy čtverečků z listového těsta s krémem
1. Troubu zapněte na
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a připravte si listové těsto, aby bylo lehce povolené a šlo bez potíží rozválet nebo rozvinout.
2. Těsto rozložte na pracovní plochu a nakrájejte na stejné
čtverečky. Můžou být menší, dezertní, nebo trochu větší. Podle toho, jak chcete zákusek servírovat.
3. Každý čtvereček lehce potřete
vodou. Opravdu stačí tenká vrstva, jen aby se na povrchu chytil vanilkový cukr.
4. Povrch posypte
vanilkovým cukrem a čtverečky přesuňte na plech. Mezi jednotlivými kusy nechte trochu místa, těsto při pečení naskočí.
5. Pečte v předehřáté troubě asi
18 až 22 minut, až budou čtverečky dozlatova. U podobných receptů se právě 180 °C a zhruba dvacet minut pečení osvědčilo nejvíc.
6. Upečené těsto nechte chvíli vychladnout. Ještě ve
vlažném stavu každý čtvereček opatrně prořízněte vodorovně na spodní a horní díl. Jemně, listové vrstvy jsou křehké.
7. Do vyšší mísy nalijte dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání a vyšlehejte ji téměř dotuha. Pak přidejte mascarpone a krátce došlehejte do pevného krému.
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8. Krém podle chuti oslaďte
moučkovým cukrem. Stačí jedna až dvě lžíce, záleží i na tom, jak sladké jsou mandarinky z kompotu. Mandarinky nechte pořádně okapat…
9. Když jsou kousky větší, klidně je trochu překrojte, aby se do čtverečků lépe skládaly a při jídle nevypadávaly ven.
10. Na spodní díl každého upečeného čtverečku naneste porci
šlehačkového krému. Navrch dejte několik kousků mandarinek a zaklopte horní částí těsta.
11. Hotové čtverečky lehce poprašte
moučkovým cukrem. Před podáváním je dejte aspoň na 15 minut do chladu, krém zpevní a zákusek se bude líp jíst.
12. Podávejte ke
kávě nebo k odpolednímu čaji. Nejlepší jsou v den přípravy, ale několik hodin v lednici bez problému vydrží. Jen je dejte do uzavřené krabice, aby těsto zbytečně nenavlhlo. Foto: Cooky.cz, Čtverečky z listového těsta s krémem a jahodami Rady hospodyňky ke čtverečkům z listového těsta Pokud chcete vyšší vrstvu náplně, vyšlehejte krém z 330 ml smetany a 250 g mascarpone. Bude bohatší, ale pořád dobře drží tvar. Mandarinky můžete nahradit třešněmi, které se v podobných receptech používají často, nebo třeba okapanými broskvemi. Při prokrajování těsta pracujte jemně pilkovým nožem. Hladký nůž má tendenci vrstvy spíš zmáčknout. Když chcete, aby čtverečky působily slavnostněji, naneste krém cukrářským sáčkem s řezanou špičkou. Je to drobnost, ale na tácu ji je poznat.
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