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Jak by dnes vypadal Karel Zich podle umělé inteligence: I v 77 letech by byl stále fešák

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Karel Zich by letos oslavil 77. narozeniny, a tak nás napadlo, jak by mohl vypadat dnes. Pomohla nám samozřejmě AI.
Fotografie Karla Zicha

Fotografie Karla Zicha

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Karel Zich
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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