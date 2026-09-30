Otevřené, nebo zavřené? Jak nechávat dveře do koupelny po sprchování. Toto tvrdí odborníci

Kirsi Säkkinen, specialistka na kvalitu vnitřního ovzduší z Finské federace pro zdravé dýchání, přináší jasné doporučení. „Dveře můžete po sprchování klidně nechat otevřené,“ vysvětluje odbornice. Klíčové však nejsou samotné dveře, ale něco úplně jiného.
O všem rozhoduje ventilace
Správně fungující odvětrávání představuje základ zdravého prostředí v koupelně. Säkkinen zdůrazňuje, že právě na něm závisí, jak rychle se vlhký vzduch dostane z místnosti pryč. „Vlhkost by měla odcházet odtahovým ventilem z koupelny,“ říká specialistka.
Samotné dveře hrají v celém procesu jen doplňkovou roli. Podstatné je, aby se nasycený vzduch mohl odstraňovat z místnosti podle původního projektu, tedy přes odtahový ventil z koupelny, a nikoli aby se chaoticky šířil do ostatních částí bytu.
Existuje jednoduchý způsob, jak orientačně ověřit, zda ventilační systém funguje. Stačí přiložit kousek toaletního papíru nebo běžný list k mřížce odtahového ventilu. Pokud ho proudění vzduchu udrží na místě, znamená to, že odtah nasává vzduch. Samotný test však neověří, zda má ventilace dostatečný výkon.
Säkkinen také radí odstranit kapky vody z povrchů stěrkou ihned po sprchování. Tímto jednoduchým krokem omezíte další odpařování vody a usnadníte práci ventilačnímu systému.
Tajemství spočívá pod dveřmi
Odtahový ventilátor vysává z koupelny vzduch, který je nutné něčím nahradit. Právě proto mají dveře do koupelny ze stavebních důvodů malou mezeru ve spodní části, kterou může proudit náhradní vzduch z chodby nebo předsíně.
„Pokud pod dveřmi není dostatečná mezera, je dobré nechat dveře do koupelny mírně pootevřené,“ upřesňuje Säkkinen.
V některých případech stavebníci instalují místo spodní mezery speciální přepouštěcí mřížku přímo do dveřního křídla, která zajišťuje přívod vzduchu i při zavřených dveřích.
Pokud má vaše koupelna pod dveřmi správnou mezeru nebo přepouštěcí mřížku, není podle odbornice nutné nechávat dveře trvale otevřené. Stačí se spolehnout na přirozené proudění vzduchu a funkční ventilaci.
Kdy může otevřená koupelna škodit
Existují však situace, kdy trvale otevřené dveře mohou způsobit nežádoucí rozšíření vlhkosti do celého bytu. Stává se to zejména v domácnostech, kde se sprchuje velmi často, kde žije více lidí nebo kde ventilační systém nedokáže zvládnout vysokou produkci páry.
V takových případech může vlhkost pronikat do obývacích pokojů, ložnic či chodeb, což dlouhodobě zvyšuje riziko kondenzace na chladnějších površích a vzniku plísní. I zde však platí základní pravidlo – primární příčinou problému není otevřená koupelna, ale nedostatečný výkon ventilace.
Zajímavý aspekt přináší roční období. Během zimních měsíců bývá vzduch v bytech kvůli topení velmi suchý, což může způsobovat podráždění dýchacích cest a vysušování sliznic. To ale neznamená, že je vhodné šířit vlhkost ze sprchy do celého bytu. Při nedostatečném odvětrávání může naopak přispívat ke kondenzaci a problémům s plísněmi.
Klíčem k vyřešení dilematu otevřených či zavřených dveří tedy není jednoduchá odpověď ano, nebo ne. Jde o pochopení fungování ventilace, stavebních parametrů dveří a specifických podmínek každé domácnosti. Správně nastavený systém odvětrávání dokáže zvládnout vlhkost efektivně bez ohledu na to, zda dveře zůstanou otevřené, nebo zavřené.
Zdroje článku: is.fi, futura-sciences.com, housedigest.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková