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Frontman Kabátu se druhou deskou loučí se svými muzikálovými rolemi

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Zpěvák a frontman Kabátu Josef Vojtek (foto) vydává album Muzikály… tak trochu rockově 2 (Duety), která navazuje na loňskou nahrávku Muzikály… tak trochu rockově. Uzavírá tak loučení se svým působením v muzikálech, kde působil cca 30 let a vystoupil celkem ve 27 představeních.
Frontman Kabátu se druhou deskou loučí se svými muzikálovými rolemi

Frontman Kabátu se druhou deskou loučí se svými muzikálovými rolemi

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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