Frontman Kabátu se druhou deskou loučí se svými muzikálovými rolemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Frontman Kabátu se druhou deskou loučí se svými muzikálovými rolemi
Česká televize se podílí na výrobě nové minisérie Naši lidé (foto) režisérky Terezy Nvotové a scenáristy...
Nadnárodní e-shop s potravinami a dalším zbožím Rohlík (online prodej a rozvoz potravin, nápojů, speciální...
Publikační platforma Forendors, kterou vlastní společnost Nebude (Denisa Hrubešová - foto, David Slačálek,...
Český kinotrh urychluje meziroční růst. Zatímco při porovnání období leden - červenec 2026 a 2025 čísla...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →