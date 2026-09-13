Po této keramice šílí všichni sběratelé Česka. Nabízejí i 10 000 Kč za talířek

Telč není jen město s renesančním náměstím zapsaným na seznamu UNESCO. Pro znalce keramiky znamená ještě něco jiného – tradici výroby malované keramiky, která zde vznikala od 19. století. Dnes se tyto výrobky stávají předmětem rostoucího zájmu sběratelů i investorů.
Zatímco před deseti lety se dalo autentické dílo z telčské dílny pořídit za pár tisíc korun, dnes se ceny pohybují v řádově vyšších částkách. Špičkové kusy mohou dosahovat hodnoty desítek tisíc korun. Otázka zní: proč právě teď?
Jak poznat pravou telčskou keramiku
Rozlišit autentický kus od repliky není snadné. Klíčem je znalost materiálových vlastností. Telčská keramika se vyznačuje specifickým složením střepu – jemným, kompaktním a lehce nažloutlým. Glazura má charakteristický lesk a hloubku, kterou moderní výroba jen těžko napodobuje.
Podpolevová malba, typická pro starší výrobky, se liší od nadpolevové dekorace nejen vizuálně, ale i hmatově. Pod glazurou je barva chráněná, stabilní, zatímco nadpolevová dekorace může časem vykazovat drobné oděrky. Právě tyto detaily pomáhají odborníkům určit stáří a původ.
Problém nastává u novodobých replik. Ty jsou často technicky dokonalé, ale postrádají patinu času – jemné praskliny v glazuře, opotřebení na okrajích, specifickou barevnost stárnoucích pigmentů.
Která období mají největší hodnotu
Ne všechny výrobky z telčské dílny jsou na trhu stejně ceněné. Nejvyšší hodnotu mají kusy z období přelomu 19. a 20. století, kdy dílna dosáhla technické i umělecké zrělosti. Dekory z této doby jsou bohaté, barevné a často obsahují motivy inspirované lidovou tradicí i secesním uměním.
Konkrétní jména malířů se dochovávají jen vzácně – většina výrobků není signována. Přesto existují kusy, které odborníci přisuzují konkrétním tvůrcům na základě stylu a techniky provedení. Právě tyto atribuované práce dosahují nejvyšších cen.
Zajímavé je, že trh preferuje určité typy dekorů. Rostlinné motivy, scény z venkovského života a tradiční geometrické vzory jsou žádanější než pozdější, modernější návrhy. Sběratelé hledají autenticitu a spojení s minulostí, nikoli experimentální formy.
Investice nebo spekulace?
Růst cen telčské keramiky vyvolává otázku: jde o přirozený odraz vzácnosti a kvality, nebo o spekulativní bublinu? Pravda leží pravděpodobně někde uprostřed. Počet dochovaných autentických kusů je omezený a zájem roste. To je klasická situace, kdy cena stoupá.
Na druhou stranu, lokální trh se starožitnostmi má svá specifika. Móda se mění, generace sběratelů se obměňují a to, co je dnes žádané, nemusí být za deset let stejně ceněné. Mladší generace investorů do českého designu často preferuje modernější kusy – funkcionalistickou keramiku nebo autorské práce z druhé poloviny 20. století.
Přesto má telčská keramika jednu výhodu: je součástí české kulturní identity. Není to jen starožitnost, ale artefakt spojený s konkrétním místem a tradicí. To jí dává stabilnější pozici než čistě spekulativním komoditám.
Jak zachovat krásu na další generace
Majitelé telčské keramiky čelí výzvě: jak tyto křehké předměty uchovat v dobrém stavu? Restaurování a konzervace vyžadují odborný přístup. Podpolevová malba je relativně odolná, ale nadpolevová dekorace je citlivá na mechanické poškození i chemické vlivy.
Nevhodné čištění může způsobit ireverzibilní škody. Agresivní detergenty narušují glazuru, hrubé kartáče odírají barvu. Odborníci doporučují šetrné metody – jemné mycí prostředky, měkké houby a především trpělivost. U cenných kusů je lepší svěřit péči profesionálnímu restaurátorovi.
Zajímavé je, že některé drobné nedokonalosti – praskliny, oděrky – jsou dnes vnímány jako součást autenticity. Snaha o dokonalou obnovu může paradoxně snížit hodnotu kusu, protože mu vezme patinu času.
Telč versus Modra a Tupesy
Telčská keramika není jediná česká tradice v této oblasti. Modranská majolika ze Slovenska nebo tupeská keramika mají vlastní sběratelskou základnu. Každá z těchto tradic má svůj charakteristický rukopis.
Modranská majolika je známá svými modrými dekory na bílém podkladu, inspirovanými holandskými vzory. Tupeská keramika zase vyniká rustikálnějším projevem a lidovými motivy. Telčská produkce stojí někde mezi – kombinuje lidovou tradici s jemnějším, městským vkusem.
Tato rozmanitost je bohatstvím. Každá tradice přispěla k vývoji moderní české autorské keramiky. Dnešní tvůrci často čerpají z historických vzorů, ale interpretují je současným jazykem. Telčská estetika – její barevnost, motivy, kompozice – se tak stává zdrojem inspirace i pro nové generace keramikářů.
Evidence a pasportizace
Jedním z problémů současného trhu je absence systematické evidence dochovaných kusů. Institucionální sbírky sice vlastní zajímavé kolekce telčské keramiky, ale komplexní katalogizace chybí. To ztěžuje určování provenience a autenticity.
Některá muzea pracují na digitalizaci svých fondů, což by mohlo v budoucnu sloužit jako srovnávací báze pro sběratele i odborníky. Zatím však jde o proces v počátcích. Sběratelé se musí spoléhat na vlastní znalosti, konzultace s experty a dostupnou literaturu.
Absence centrální evidence má i své výhody – trh zůstává otevřený objevům. Čas od času se objeví kus, který nebyl dosud znám, a to přináší do sběratelského světa vzrušení.
Zdroje článku: theses.cz, 24 - Další - Porcelán a keramika, telc.eu, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková