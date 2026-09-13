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Po této keramice šílí všichni sběratelé Česka. Nabízejí i 10 000 Kč za talířek

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Malované talíře a mísy z telčské dílny se v posledních letech staly vyhledávaným sběratelským artiklem. Za autentickými kusy se honí nejen milovníci starožitností, ale i investoři. Ceny rostou, trh se mění. Ale co vlastně stojí za tímto fenoménem?
Po této keramice šílí všichni sběratelé Česka. Nabízejí i 10 000 Kč za talířek

Po této keramice šílí všichni sběratelé Česka. Nabízejí i 10 000 Kč za talířek

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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