Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce navíc a omáčka bude sametová jako z restaurace

Uvařit svíčkovou si dnes troufne skoro každý. Maso změkne, omáčka zhoustne a člověk je spokojený, dokud ji neochutná vedle té z pořádné restaurace. Ten rozdíl většinou nezpůsobí dražší maso. Dělá ho pár zvyků, které z dnešních rychlých receptů vypadly. A jeden z nich se vejde na jednu lžíci.
Proč sítko udělá víc než jíška
Když omáčka vyjde moc řídká, většina domácností automaticky zamíchá jíšku. Jenže hlavní práci na hustotě zvládne samotný zeleninový základ. Až maso dojde, mrkev, celer i petržel z výpeku rozmixujte nebo protlačte zpět do šťávy. Takhle zpracovaná zelenina omáčku sváže sama a z mouky pak stačí sotva špetka.
Jestli bude omáčka hrubá, nebo hebká, se rozhodne až na konci. Protlačte ji přes jemné sítko a uvíznou v něm poslední vlákna, po kterých by jinak zůstávala zrnitá. Pak po lžíci klouže přesně tak, jak si to člověk pamatuje z podniku. Bez sítka může chutnat skvěle, ale ten sametový pocit v ústech bez něj nedostanete.
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Tou lžící navíc je úplně obyčejná plnotučná hořčice. Má ji v lednici skoro každý. Kdysi byla ve svíčkové úplnou samozřejmostí. Dneska ji řada kuchařů z receptu škrtne a vůbec netuší, o co se připravuje.
Proč zrovna hořčice? Působí totiž dvěma směry zároveň. Sladkému smetanovému základu dodá jemné pikantní bodnutí a zároveň v sobě nese ocet, který přihodí ještě lehkou kyselinku. Chuť se tím teprve srovná a dostane hloubku, kterou by jinak neměla. Kdo pak ochutná, samotnou hořčici nerozezná, ucítí jen výraznější a plnější chuť.
Rozhoduje ovšem chvíle, kdy ji přidáte. Patří do základu už při dušení, ať se stihne pořádně provařit. Její pálivost se během vaření vytratí a nahradí ji příjemná, plná chuť. Když ji naopak zamícháte až do hotové porce na talíři, zůstane syrová a nepříjemně píchne do chuti. S dávkou si nelamte hlavu, k jedné porci bohatě stačí čajová lžička, u velkého hrnce klidně přidejte plnou.
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Hodně prozradí i barva. Když je omáčka vybledlá nebo stažená do šeda, nezaujme, ani kdyby chuťově sedla. O ten sytý, zlatavý nádech se postará karamel, a k tomu vám stačí jediná lžíce cukru.
Cukr nasypte na orestovanou zeleninu a nechte ho rozehřát, dokud se nezmění ve zlatohnědý karamel. Ten omáčce dodá barvu a zároveň sladké pozadí, jež vyváží kyselou složku. Jen ho pohlídejte, přepálený cukr by celý hrnec zkazil hořkou pachutí. A cukr, který jen rozmícháte do hotové omáčky na dochucení, karamel nenahradí, jeho sladkost pak zůstane mdlá a jednorozměrná.
Lžíce cukru zkaramelizovaná na orestované zelenině dodá omáčce sytou zlatavou barvu a vyváží její kyselou složku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Trocha octa nebo citronu udělá rozdíl
Dobrá svíčková stojí a padá na tom, jak se v ní potká sladká smetana s kyselou jiskrou. Bez ní chuť brzy zplihne a omáčka přestane bavit.
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Dokyslit omáčku můžete dvojím způsobem. Buď přidáte ocet, a to brzy, ještě k orestované zelenině, než ji zalijete vývarem, a měl by se dočista odpařit. Odejde s ním štiplavý zápach a zůstane po něm jen příjemné nakyslé pozadí. Nebo hotovou, už odstavenou omáčku na závěr pokapete citronem. Kolik kyselosti přidat, je čistě věc vaší chuti.
Smetanu nikdy nelijte do vroucí omáčky
O výsledek se dá přijít i v posledních minutách, když to na konci uspěcháte. Smetanu proto přidávejte až docela nakonec, ve chvíli, kdy omáčka sotva probublává, nebo je rovnou stažená z plotny.
Ocet i hořčice totiž základ zakyselí a v takovém prostředí se smetana snadno srazí, v prudkém varu obzvlášť. Bezpečnější je nahřát ji zvlášť v hrnečku, pak jen vmíchat a omáčku už dál nevařit. Pořádná dávka smetany všechno spojí a zjemní. A ještě jedna drobnost u masa: prošpikujte ho předem kousky špeku. Ten se při dlouhém dušení pomalu rozpouští a udrží pečeni šťavnatou.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/25527-svickova-na-smetane-recept-tradicni-cesky-postup-pro-zacatecniky, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/desatero-svickova-omacka-oblibeny-recept/, https://www.kucharkaprodceru.cz/svickova-na-smetane-recept/, https://www.bydlimekvalitne.cz/svickova-jako-od-babicky-nezapomente-na-spek-na-zaver-zkuste-trik-se-smetanou, https://www.tiscali.cz/babicky-davaly-do-svickove-1-surovinu-na-kterou-se-dnes-zapomina-omacka-je-diky-ni-sametova-a-voni-po-karamelu-703739, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-svickovou-zna-malokdo-staci-1-lzicka-do-omacky-a-chut-bude-jako-z-restaurace-747332