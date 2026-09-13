Mravenci na záhonech nepřekonají bariéru ze dvou surovin za pár korun. Jedna je ochromí, druhá je vypudí z celé zahrady

Konec května 2026 přinesl podle ČHMÚ první tropický den už 23. května, červen pak byl teplotně silně nadnormální s obdobím 18.–30. června, kdy rtuť opakovaně překračovala třicítku. Přesně v takových epizodách mravenci zintenzivňují sběr potravy, rozšiřují stezky a posilují symbiózu s mšicemi na záhonech. Kdo hledá rychlou a levnou první obranu bez chemie v blízkosti rajčat, jahod nebo bylinek, má v kombinaci sody se skořicí nástroj, který stojí za vyzkoušení.
Proč skořicové silice mravencům překáží v orientaci
Mravenci se při hledání potravy řídí chemickými stopami, feromony, které zanechávají na povrchu a které kolegyním signalizují směr k vydatnému zdroji. Silně aromatická látka dokáže tuto navigaci znepřehlednit. U skořice hraje klíčovou roli cinnamaldehyd, hlavní složka jejích silic. Vědecká
studie publikovaná v databázi PubMed prokázala, že skořicový olej v olfaktometru významně odpuzoval testované mravence, kteří si opakovaně volili větev bez přítomnosti této silice. Další výzkum na importovaných ohnivých mravencích zaznamenal u skořicové silice výrazný inhibiční účinek.
Podstatný detail: laboratorní testy pracovaly s koncentrovaným esenciálním olejem, zatímco na záhon sypete mletý prášek. Vonné látky z něj unikají pomaleji a v nižší koncentraci. Přesto i suchý pruh koření vytváří aromatickou zónu, kterou průzkumníci obcházejí, dokud vůně nevyprchá nebo ji nespláchne déšť. Jedlá soda pak do směsi přidá ochromující účinek. Jinými slovy, pokud by mravenci přece jen byli až příliš zvědaví a směs ochutnali, nepřežijí to.
Jak sypkou bariéru správně vytvořit a kde ji umístit
Standardizovaný recept s přesným poměrem sody a skořice v odborné literatuře neexistuje. Osvědčená praxe vychází z jednoduché logiky: vytvořte souvislý suchý pruh v místech, kudy mravenci vstupují.
Nejúčinnější pozice pro bariéru:
Okraj truhlíku – linie po celém obvodu horní hrany, kam mravenci šplhají z podložky nebo zdi. Práh skleníku – pruh přes vstupní otvor a případné spáry u základu. Hrana vyvýšeného záhonu – po celé délce viditelné stezky, typicky tam, kde dřevěný nebo kovový lem přiléhá k zemi. Povrchová trasa na záhoně – přímo přes mravenčí cestu, kterou snadno rozpoznáte podle řady pohybujících se jedinců.
Směs nesypte na listy ani ke kořenovému krčku rostlin, nevmíchávejte do substrátu. Držte ji na povrchu v tenké, ale nepřerušované vrstvě. Šířka pruhu kolem dvou až tří centimetrů bohatě postačí.
Zásadní pravidlo se týká obnovy. Repelentní účinek stojí na prchavých aromatických látkách, takže po každém dešti, vydatné zálivce nebo i po silném větru, který prášek rozfouká, je nutné linii obnovit. V krytém skleníku vydrží bariéra výrazně déle než na otevřeném záhoně.
Zdroj fotografie: Foto: Alabama Extension / Creative Commons / CC BY-SA Kolik stojí domácí obrana a jak si stojí vedle chemie z hobbymarketu
Cenová dostupnost patří k nejsilnějším argumentům pro kuchyňskou variantu. Z aktuálních českých cen:
Surovina Balení Orientační cena Jedlá soda (Organis) 1 kg 49–55 Kč (Dr. Max) Jedlá soda (Allnature) 1 kg 58 Kč (Rohlík) Skořice mletá (J.C.Horn) 20 g 18 Kč (Rohlík) Skořice mletá (Vitana MAXI) 80 g 30–40 Kč (Košík)
Pro jeden truhlík nebo vstup do skleníku vystačíte s desítkami gramů obou surovin. Celková investice se vejde pod třicet korun. U delšího obvodu více záhonů začne cenu táhnout hlavně skořice; větší balení Vitana MAXI za třicítku vychází ekonomičtěji než malé sáčky.
Chemické přípravky z hobbymarketů míří jinam. Gelová nástraha s imidaklopridem z OBI slibuje likvidaci celého hnízda do deseti dnů, granulát ATAK PYR z Hornbachu deklaruje ochranu až dvanáct týdnů. Jenže právě ten granulát výslovně zakazuje aplikaci do záhonů se zeleninou, ovocem a dalšími jedlými plodinami. Kuchyňská bariéra toto omezení nemá, sypete ji centimetry od salátu, rajčat nebo bazalky.
Proč samotná bariéra bez řešení mšic přináší jen dočasnou úlevu
Mravenci na užitkové zahradě škodí převážně nepřímo. Živí se medovicí, sladkým výměškem mšic, a na oplátku mšice aktivně chrání před slunéčky, zlatoočkami i pestřenkami. Přenášejí je dokonce mezi rostlinami. Pokud odříznete mravencům přístup k jednomu truhlíku, ale kolonie mšic na vedlejším záhoně zůstane nedotčená, průzkumníci si jednoduše najdou objížďku.
Podle doporučení
UC IPM má smysl řešit obě strany současně: bariéra zpomalí mravence na konkrétní trase, souběžné odstranění mšic (proudem vody, draselným mýdlem, podporou přirozených predátorů) jim odebere důvod se vracet. Teprve tato kombinace přináší trvalejší klid.
Když hnízdo sídlí přímo v truhlíku nebo květináči, povrchová linie nestačí. Osvědčený postup z extension služby Utah State University doporučuje nádobu vysypat, kořeny opláchnout, nasypat čerstvý substrát a truhlík přesunout na jiné místo. U záhonů s hnízdištěm v kořenové zóně už přichází na řadu uzavřená nástraha nebo rozrušení mraveniště, vždy s ohledem na etiketu přípravku a blízkost jedlých plodin.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha