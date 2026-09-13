Tahle 1 zapomenutá omáčka se vařila na Valašsku v každém stavení. Suroviny stojí kolem 40 Kč

V parném létě čekával ve valašských sklepích hrnec studené omáčky, který levně nasytil celou rodinu. Salátová máčka z hlávkového salátu se kdysi připravovala v každém stavení, dneska ji ale zná málokdo. Škoda, protože je osvěžující, nenáročná a chutná teplá i pěkně vychlazená.
Chladivé jídlo, které čekalo ve sklepě
Valašsko leží ve východní části Moravy, v hornatém kraji u slovenských hranic. Ženy tu zvládaly hospodářství i výchovu houfu dětí zároveň, takže do hrnce putovalo hlavně to, co právě dozrálo na zahradě a na okolních polích. Vařilo se úsporně a vydatně, ideálně tak, aby po sobě zůstal jen jeden špinavý hrnec.
Valašské hospodyně vařily salátovou máčku do zásoby a hrnec pak čekal ve studeném sklepě, dokud se rodina nevrátila z pole. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Salátová máčka splňovala všechno naráz. Chystala se v čase salátové sklizně, a to rovnou ve velkém, protože do hrnce se běžně vešlo klidně deset litrů. Hotovou omáčku pak hospodyně odnesly do studeného sklepa, který v době bez ledniček jako jediný udržel jídlo přes horké dny čerstvé. Po návratu z celodenní dřiny už nikdo nemusel stát u plotny, studený hrnec se jen vynesl a oběd mohl rovnou na stůl.
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Kouzlo téhle omáčky je v tom, jak je nenáročná. V některých krajích pro ni lidé měli přezdívku húpá máčka, tedy hloupá omáčka, protože ji zvládl uvařit opravdu každý. Základ tvoří jen pár surovin, které se v každé kuchyni našly po ruce.
Postup putoval od babiček k vnučkám a doma si ho každá rodina upravila po svém. V jednom stavení zůstávala omáčka čistě světlá a mléčná, jinde do ní přišly kousky slaniny nebo lžíce husté smetany pro plnější chuť. Někdo si potrpěl na pořádně sladkokyselou verzi, jinému chutnala jemná a mléčná.
Jak salátovou máčku uvaříte doma
Na čtyři porce si připravte:
zhruba 50 gramů slaniny, 60 gramů hladké mouky, půl litru mléka, hlávkový salát, ocet, sůl a pepř. Přečtěte si také: Kašlu na kupované koření. Namíchala jsem si směs na celý rok a vyšla mě na necelých 400 korun
Postupujte takto:
Slaninu pokrájejte nadrobno a na mírném ohni z ní nechte vyškvařit tuk. Zasypte ji moukou, chvíli restujte do světlé barvy a základ pak postupně rozřeďte mlékem, ať je omáčka hladká bez hrudek. Přidejte sůl a pepř a nechte směs pár minut probublat, dokud nezmizí syrová chuť mouky. Dochuťte octem podle toho, jak sladkokyselou ji chcete mít. Až omáčka vychladne, vmíchejte do ní natrhané listy salátu, ať zůstanou pěkně křupavé.
Kdo chce mít salát opravdu svěží, může ho natrhat až na talíř a přelít omáčkou těsně před jídlem. Komu víc sedí jemnější chuť, sáhne místo části mléka po zakysané smetaně nebo bílém jogurtu.
S čím ji podávat a kolik stojí
Salátová máčka chutná teplá i studená, a právě vychlazená vynikne nejvíc. V parném létě to bylo její velké plus, protože osvěžila a zároveň zasytila po celém dni na poli. Nejčastěji se podávala s novými bramborami na loupačku, jejichž sezona spadala do stejné doby jako sklizeň salátu. Dobře k ní sedne i vejce natvrdo, knedlík nebo krajíc čerstvého chleba. Na Valašsku se k omáčce pekly také báleše, kynuté placky z mouky. Kdo ji naředí trochou vody nebo mléka, může ji podávat rovnou jako lehkou letní polévku.
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A cena? Slanina, mouka i mléko vyjdou dohromady zhruba na 20 až 25 korun a hlávka salátu přijde asi na dalších 20 korun. Za suroviny na čtyři porce tak zaplatíte kolem 40 korun, tedy okolo 10 korun za porci. Za osvěžující letní jídlo, které nasytí celou rodinu, je to pořád skvělý obchod.
Orientační ceny surovin shrnuje následující tabulka:
Položka Orientační cena Slanina, mouka a mléko dohromady zhruba 20 až 25 Kč Hlávka salátu kolem 20 Kč Suroviny na čtyři porce kolem 40 Kč Jedna porce okolo 10 Kč
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11627-salatova-macka-tradicnim-jidlo-ze-slovacka-a-valasska/, https://recepty.chytrazena.cz/omacka-z-hlavkoveho-salatu-77621.html, https://www.vareni.cz/recepty/sladkokysela-salatova-omacka/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10562-mleko-za-8-90-kc-maslo-za-24-90-kc-a-salatovka-za-8-90-obchody-po-velikonocich-nabizi-levne-nakupovani/, https://www.apetitonline.cz/lide-jidlo/chut-krajovych-specialit-valassko, https://www.i60.cz/clanek/detail/20143/letni-osvezujici-salatova-omacka-z-valasska