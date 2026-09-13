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Obyčejný kousek alobalu dokáže vyřešit nepříjemnost, která v kuchyni pravidelně trápí téměř každou domácnost

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Běžné mytí nádobí je hračka, ovšem odstraňování zaschlého tuku z pánví a hrnců už tolik ne. Můžete ale zkusit tento jednoduchý trik, díky němuž to půjde lehce.
Pánev

Pánev

Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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