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Odejde do předčasného důchodu dřív. Kvůli započatému 90dennímu úseku si může zvýšit krácení penze

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U předčasného důchodu může sehrát roli i několik jediných dnů. Krácení se totiž počítá za každých započatých 90 kalendářních dnů a nevhodně zvolené datum může znamenat další trvalé snížení penze.
Kvůli započatému 90dennímu úseku si může zbytečně zvýšit krácení penze.

Kvůli započatému 90dennímu úseku si může zbytečně zvýšit krácení penze.

Zdroj: Depostiphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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