Odejde do předčasného důchodu dřív. Kvůli započatému 90dennímu úseku si může zvýšit krácení penze

Při plánování odchodu do předčasného starobního důchodu nestačí sledovat pouze měsíce nebo roky zbývající do dosažení řádného důchodového věku. Česká pravidla pracují s přesnými kalendářními dny. Procentní výměra předčasného důchodu se standardně snižuje za každých i jen započatých 90 kalendářních dnů, které člověku zbývají mezi přiznáním předčasné penze a dosažením řádného důchodového věku. Právě slovo započatých je důležité.
Pokud například člověku do řádného důchodového věku zbývá přesně 180 dnů, počítají se dva devadesátidenní úseky. Kdyby si ale nechal předčasný důchod přiznat o jediný den dříve a do řádného důchodového věku by mu tak zbývalo 181 dnů, začne se počítat už třetí úsek. Přestože jde pouze o jeden den navíc, krácení se zvýší za celý další započatý devadesátidenní interval.
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Krácení předčasného důchodu je trvalé
V roce 2026 činí standardní krácení 1,5 procenta výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dnů. Nejde přitom o 1,5 procenta z výsledné měsíční penze, ale z výpočtového základu, ze kterého se důchod stanovuje. Konkrétní dopad v korunách je proto u každého člověka jiný podle jeho předchozích příjmů, délky pojištění a dalších údajů vstupujících do výpočtu důchodu.
Důležité je také to, že krácení předčasného důchodu je trvalé. Po dosažení řádného důchodového věku se předčasná penze automaticky nepřepočítá na běžný nekrácený starobní důchod. Rozhodnutí odejít například o několik dnů dříve tak může ovlivnit výši vyplácené penze i po mnoho dalších let.
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Od roku 2026 existuje důležitá výjimka
Od 1. ledna 2026 platí mírnější pravidlo pro lidi, kteří získali alespoň 45 let stanovené doby důchodového pojištění. U nich činí krácení za každý započatý devadesátidenní úsek polovinu standardní sazby, tedy 0,75 procenta výpočtového základu. Do požadovaných 45 let se ale nezapočítává automaticky každá náhradní doba. Vedle výdělečné činnosti lze započítat například péči o dítě, péči o závislou osobu nebo základní vojenskou službu za podmínek stanovených zákonem.
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Datum odchodu se proto vyplatí počítat přesně
Česká správa sociálního zabezpečení sama upozorňuje, že vhodně zvolené datum přiznání předčasného důchodu může být podstatné právě kvůli devadesátidenním úsekům. Před podáním žádosti se proto vyplatí zjistit přesné datum dosažení důchodového věku a spočítat počet kalendářních dnů, které do něj zbývají. Rozdíl několika dnů může rozhodnout o tom, zda člověk zůstane ještě v jednom devadesátidenním pásmu, nebo už vstoupí do dalšího. U předčasného důchodu proto není vhodné stanovovat datum pouze orientačně podle měsíců.
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