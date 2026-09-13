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Senioři si musí zakroužkovat 30. září v kalendáři: ČSSZ přichází s novinkou, někteří si připlatí z vlastního důchodu

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Na konci roku si spousta důchodců zvykla vytáhnout ze schránky dopis, ve […]
Senioři si musí zakroužkovat 30. září v kalendáři: ČSSZ přichází s novinkou, někteří si připlatí z vlastního důchodu

Senioři si musí zakroužkovat 30. září v kalendáři: ČSSZ přichází s novinkou, někteří si připlatí z vlastního důchodu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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