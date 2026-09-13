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Kynuté lívance na víkendovou snídani i odpolední svačinku

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Lívance jsou přesně ten typ sladkého jídla, které vypadá nenápadně, ale jakmile se objeví na stole, mizí podezřele rychle. U kynuté verze je hlavní výhoda jasná: díky droždí jsou měkké, vyšší a nadýchanější než rychlé lívanečky z prášku do pečiva.
Fotografie k lívancům

Fotografie k lívancům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Lívance nejsou jen sladká tečka za víkendem: Nadýchaná klasika, kterou zvládnete bez zbytečné vědy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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